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Hayko Cepkin Aydın'da vergi rekortmeni oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın 2017 yılı vergi rekortmenleri arasında sanatçı Hayko Cepkin, 20'nci sırada yer aldı.

Hayko Cepkin Aydın'da vergi rekortmeni oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın 2017 yılı vergi rekortmenleri arasında sanatçı Hayko Cepkin, 20'nci sırada yer aldı.
Aydın genelinde en fazla yıllık gelir vergisi beyan eden 100 mükellefin listesi Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklandı. Buna göre, Türkiye'nin en önemli tur operatörleri arasında yer alan Ece Tonbul Kilit, 'Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyeti' nedeniyle 1 milyon 923 bin 982 lira ile Aydın'ın en fazla gelir vergisi ödeyen ismi oldu. Listenin ikinci sırasında yer alan vergi rekortmeni, isminin açıklanmasını istemedi. Üçüncü sırada 1 milyon 257 bin 598 lirayla Sultanhisar'dan Şefik Çerçioğlu, dördüncü 1 milyon 146 bin 475 lirayla Didim'den Hüseyin Ceylan, beşinci sırada ise 1 milyon 91 bin 189 lira Efeler'den Tevfik Özalp yer aldı. Aydın'ın vergi rekortmenleri listesinde en dikkat çeken kişi ise şarkıcı Hayko Çepkin oldu. İstanbul'dan bunaldığını belirterek Kuşadası'na yerleşen ve çalışmalarını Kuşadası Vergi Dairesi üyesi olarak yürüten Cepkin, 437 bin 683 lira gelir vergisi ödeyerek, Aydın genelinde en çok vergi ödeyen 20'nci isim oldu.

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Hayko Cepkin Aydın'da vergi rekortmeni olduHayko Cepkin Aydın'da vergi rekortmeni olduHayko Cepkin Aydın'da vergi rekortmeni oldu

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