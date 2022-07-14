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Hayko Cepkin'den "Çocuğum nasıl uyuyacak" diyen hayranına jest! Konserinde ninni söyledi

14.07.2022 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de konser veren Hayko Cepkin, kendisine sosyal medyadan "Çocuğum nasıl uyuyacak" diyen hayranına verdiği cevapla gündem oldu. Cepkin hayranının bebeği için sahnede ninni de söyledi.

Hayko Cepkin, Mersin’in Erdemli ilçesinde bir sitenin önünde sahne aldı. Cepkin'in konserinde güldüren anlar yaşandı. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını sahne şovlarıyla birleştirdi.

"BEBEĞİMİ NASIL UYUTACAĞIM?"

Konserin evinin önünde yapılacağını öğrenen bir vatandaş ise Cepkin'e Twitter üzerinden ulaşarak "Haykocum seni de şarkılarını severim 36 yıllık hayatımda tam bizim sitenin önüne gelmek için neden bu seneyi seçtin? Neden 8'de uyuması gereken 11 aylık bebeğim varken? Peki ben bu çocuğu nasıl uyutacağım? Balkonda hep birlikte partileyeceğiz sanırım, bize de bekleriz" dedi.

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"UFAKLIK İÇİN DANDİNİ DANDİNİ OKUDUM"

Konser öncesi kendisine ulaşan takipçisini de unutmayan Cepkin, konserin sonunda Dandini Dandini Dastana ninnisini okudu.

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Takipçisinin paylaşımına cevap veren şarkıcı, "Ufaklık ne durumda? Dandini dandini de söyledik seyirciler ile birlikte. Umarım bir yanlışımız olmadı. Vaktinde çıktık vaktinde indik. Lazer tuttuğum hangi balkondaydınız denk geldi mi bilemedim. Sevgiler" ifadelerini kullandı.


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Hayko Cepkin
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