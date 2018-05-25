MAGAZİN

Hayko Cepkin'den Ezhel'e destek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 22:59 | Son Güncelleme

Şarkı sözlerinin uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı suçlamasıyla tutuklanan rapçi Ezhel'e rock müziğin usta sesi Hayko Cepkin'den destek geldi.

Hayko Cepkin'den Ezhel'e destek!

Ezhel adıyla tanınan, ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü rapçinin tutuklanması sosyal medyanın gündemine otururken ünlü isimlerden destek gecikmedi.

Hayko Cepkin konuyla ilgili "Şarkı da mı söylemeyaaah. Ben istediğim sözü yazar, sen anladığın kadarını dinlersin. Ben istediğim gibi yaşar, sen yaşayamadığın kadarını izlersin." yorumunda bulunarak Ezhel'in serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

hayko


PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Çukur 31. bölüm fragmanı! Selim'in büyük ihaneti ortaya çıkıyor mu?Çukur 31. bölüm fragmanı! Selim'in büyük ihaneti ortaya çıkıyor mu?
Rüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Beyazoğlu'nun gecikmeli balayı tatiliRüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Beyazoğlu'nun gecikmeli balayı tatili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayko Cepkin ezhel

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Muharrem İnce pompacıya 63 lira bahşiş bıraktı

Muharrem İnce pompacıya 63 lira bahşiş bıraktı

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Suriyeliler akın akın gidiyor ama Muharrem İnce seçilirse dönemeyecekler

Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?

Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Yemen'e giden 'İnce İnebolu' isimli Türk gemisine Husiler'den roketli saldırı! ABD: Alarm durumuna geçtik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahmut Tuncer 'Shakira yoksa ben de gelmem'

Mahmut Tuncer 'Shakira yoksa ben de gelmem'

Çukur 31. bölüm fragmanı! Selim'in büyük ihaneti ortaya çıkıyor mu?

Çukur 31. bölüm fragmanı! Selim'in büyük ihaneti ortaya çıkıyor mu?

Rüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Beyazoğlu'nun gecikmeli balayı tatili

Rüzgar Erkoçlar ve eşi Tuğba Beyazoğlu'nun gecikmeli balayı tatili

Lerzan Mutlu'dan takipçisine çok sert cevap!

Lerzan Mutlu'dan takipçisine çok sert cevap!

Ebru Şancı eşine mesaj atan kadını ifşa etti!

Ebru Şancı eşine mesaj atan kadını ifşa etti!

Ajda Pekkan aile yadigârı yalının peşinde

Ajda Pekkan aile yadigârı yalının peşinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.