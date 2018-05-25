Hayko Cepkin'den Ezhel'e destek!

Ezhel adıyla tanınan, ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü rapçinin tutuklanması sosyal medyanın gündemine otururken ünlü isimlerden destek gecikmedi.

Hayko Cepkin konuyla ilgili "Şarkı da mı söylemeyaaah. Ben istediğim sözü yazar, sen anladığın kadarını dinlersin. Ben istediğim gibi yaşar, sen yaşayamadığın kadarını izlersin." yorumunda bulunarak Ezhel'in serbest bırakılması gerektiğini söyledi.



