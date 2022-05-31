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Hayko Cepkin'den Melek Mosso tepkisi! "Birlik olamadınız" diyerek küfretti

31.05.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de onlarca kadın, hemcinslerinin parkta yoga yapmalarının engellemesine tepki göstermek için bir araya geldi. Sosyal medya hesabından kadınların yoga yaptığı videoyu paylaşan şarkıcı Hayko Cepkin ise "Şu yogacı ablalar kadar organize olamadı müzik piyasası" diyerek küfretti.

Hayko Cepkin'den Melek Mosso tepkisi! "Birlik olamadınız" diyerek küfretti

Eskişehir'de bir parka giderek yoga yapmak isteyen kadınlar, "CİMER'e şikayet var" denilerek engelledi. Engelin tepki çekmesinin ardından onlarca kadın, parkta buluşarak yoga yaptı. Görüntülerin gündem olmasının ardından, Hayko Cepkin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

HAYKO'DAN KÜFÜRLÜ TEPKİ

Zaman zaman gündeme dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Hayko Cepkin, kadınların yoga yaptığı görüntüleri paylaşarak müzik piyasasını eleştirdi. Şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu yogacı ablalar kadar organize olamadı so... müzik piyasası" diyerek küfretti.

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Hayko Cepkin Melek Mosso
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