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Hayko Cepkin dünyada bir ilki başardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

MÜZİSYEN Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği 'festivale paraşütle inme' hayalini gerçekleştirdi.

Orhan SENCER / EDREMİT, (Balıkesir) (DHA) - MÜZİSYEN Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği 'festivale paraşütle inme' hayalini gerçekleştirdi.

Edremit’teki Zeytinli Dalyan Sahili’nde Milyon Yapım tarafından düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’nde sahne alan Hayko Cepkin, bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Daha önce TSK ve Türk Hava Kurumu ile rekorlara imza atan ve hedef şampiyonluğu da bulunan Hayko Cepkin, paraşütle festival alanına iner inmez sahneye çıktı. Seyircilere seslenen Cepkin, “Çok keyifliydi, keşke siz de yapsanız” dedi. Sanatçı daha sonra ara vermeden konserini gerçekleştirdi.

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