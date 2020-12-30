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Hayko Cepkin Pamukkale'de balondan paraşütle atladı

30.12.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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Hayko Cepkin Pamukkale'de balondan paraşütle atladı

Müzisyen Hayko Cepkin ile 15 adrenalin tutkunu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, 3 bin 500 metre yükseklikteki balondan paraşütle atlayış yaptı.

Hayko Cepkin ve yamaç paraşütü pilotları Hasan Dökmetepelioğlu, Şahin Şahin, Oğulcan Geldikaya ve Banu Özdemir'i taşıyan sıcak hava balonu, hazırlıklarını tamamladıktan sonra sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi yakınlarından yükseldi. Adrenalin tutkunlarını ağırlayan sıcak hava balonu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden (SHGM) alınan özel izinle 3 bin 500 metre yüksekliğe çıktı. Cepkin ve beraberindeki yamaç paraşütü sporcuları, Pamukkale semalarında birer birer kendilerini boşluğa bıraktı.

Sporcuların atlayışları heyecan dolu anlara sahne oldu. Yaklaşık sekiz dakika süren uçuşun ardından, paraşüt pilotları Haytabey Mahallesi'nde daha önceden belirlenen boş alana başarılı bir şekilde iniş yaptı. İlk grubun atlayışını tamamlamasının ardından 5'i Rus 11 kişiden oluşan ikinci grup da aynı güzergahta atlayışlarını gerçekleştirdi.

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"GÖKYÜZÜNDEN DÜNYAYI SEYRETMEK PAHA BİÇİLMEZ BİR GÜZELLİK"

Uçuştan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hayko Cepkin, heyecanlı olduğunu belirtti. Pamukkale'de ilk kez balondan serbest atlayışla paraşüt uçuşu yapacaklarını ifade eden sanatçı, “Pamukkale doğal güzelliğiyle dünya çapında çok meşhur. Bu güzelliği gökyüzünden göreceğiz. Heyecanlı ve mutluyum. Pamukkale'de balondan serbest paraşüt uçuşunu ilk gerçekleştiren biz olacağız. Yurt içi ve yurt dışı birçok yerde atlayış yaptım. Bu spor kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Yaşayan bunu anlayabilir. Gökyüzünden dünyayı seyretmek paha biçilmez bir güzellik” dedi.

Hasan Dökmetepelioğlu ise 19 yıldır serbest atlayış yaptığını belirterek, "Heyecanlıyız. Umarım sorunsuz bir aktivite olur. Daha önce de buna benzer birkaç atlayış yapmıştım. Pamukkale semalarında uçacağım için mutluyum" dedi.

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