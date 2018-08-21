HABER

HAYKO CEPKİNDEN DÜNYADA BİR İLK

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:15 | Son Güncelleme

Haber: Orhan SENCER / Kamera: İstanbul, DHA Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alacak Hayko Cepkin, konseri öncesinde festival alanına paraşütle inecek.

Haber: Orhan SENCER / Kamera: İstanbul, DHA
Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alacak Hayko Cepkin, konseri öncesinde festival alanına paraşütle inecek. Müzisyen Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği 'festivale paraşütle inme' hayalini bu yıl gerçekleştirecek. Edremit'te 29 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Zeytinli Rock Festivali'nde konser verecek sanatçı, sahne alacağı 2 Eylül Pazar günü bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirecek.

"KENDİMİ REALİST BİR HAYALPERESTE BENZETİRİM"
Kendisini realist bir hayalpereste benzettiğini ifade eden Hayko Cepkin, "Hayatımı hep hedeflediğim doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüm. Başarıda şans faktörüne inanmadığım için hep daha iyisi için çalıştım. Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Şimdi bu sözlerden birini daha gerçekleştirme zamanı. Sevenlerimin heyecandan çarpan kalbi ve duaları beni bu performansta da dimdik ayakta tutacaktır, buna eminim. Bu proje Türk Hava Kurumu'nun uçağı, pilotları ve teknik yer ekibi, yani kısacası bir fiil desteği ve sponsorluğu ile gerçekleşecektir" dedi. Daha önce TSK ve Türk Hava Kurumu ile rekorlara imza atan ve hedef şampiyonluğu da bulunan Hayko Cepkin, müzisyen kimliğinin yani sıra extreme sporlara olan ilgilisi ile de biliniyor.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Hayko Cepkin'in paraşütle hazırlık görüntüleri
-Genel ve detaylar

PARTNERHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyorHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyor
Diyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleriDiyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleri
88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.