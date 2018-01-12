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Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 11:20 | Son Güncelleme 7 saat önce

Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçen Asena Atalay, hayranlarının tepkisini çekti.

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Geçtiğimiz yıl eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e açtığı davalarla gündemi meşgul eden Asena Atalay, bu kez çirkin bir paylaşımla adından söz ettirdi.

HAYKO CEPKİN'LE DALGA GEÇTİ

Atalay, Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçti. Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Cepkin'le alay eden ünlü sunucu, paylaşımına da gülen surat emojisi ekleyerek ağızları açıkta bıraktı.

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HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

İnsanların fiziksel özellikleriyle dalga geçerek kendini eğlendiren ünlü sunucu, bu hareketiyle de sosyal medyada tepki çekti. Bir çocuk annesi sunucuya bu yaptığının yakışmadığını söyleyen takipçileri "Hayko, bu kusurunun ameliyatla düzelebileceğini bildiği halde bıçak altına yatmak istemiyor. O, bunu sorun etmezken senin böyle dalga geçmen çok yanlış" diye tepkisini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hayko Cepkin Asena Atalay

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Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Okuyucu Yorumları 32 yorum
ahlak karakter sahibi olmayan bir kadından başka ne beklenirki
ASENA SENDE İYİ KÖTÜ İNSANSIN İŞTE NEFES ALIYORSUN OKSİJEN TÜKETİYORSUN
NE OLDUM DEME NE OLACAĞIM DE YARIN NE OLACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL EVLAT KİMSEYİ KINAMA
çok ayıp..kimsenin birinin hastalığı ile alay etmeye hakkı yoktur. .
Ne oldum Delisi olan kişilik demek en doğrusu boyle şahsiyetlerii ünlü edip şımartırsan dalgada geçer alayda eder. şahsiyetlerde geçim sıkıntısı yok para desen hatti hesabı yok. olacagı bu gündem olmak için yapmayacakları şey yok...
çağdaş cumhuriyet kadını
Kim bu kız? tanıyan var mı? valla ben tanımıyorum ama haykoyu bilirim bizden biridir samimidir, böyle paçavralar ismini bile ağzına alamaz.
önce kendine baksın,nesiyle ünlü olmuş bu çirkin kadın.donanımlı vede başarılı insanlarla dalga geçeceğine once aynaya baksın.terbiyesiz
Acıyorum açıkçası bu zihniyette olan insanlara akılları sıra küçük düşürecekler ama kendileri rezil oluyor ve zavallı olduklarını gösteriyorlar sadece ..
Hayko'nun yerinde olsam cevap olarak bir hastanenin bebek odasında klip çekerdim..
hayko cepkin asena gibi estetik yaptırmadı , özgüveni yerindeymiş bu arada asenanın hayranlarının olduğunu sanmam takibe almak hayran olmak değildir sizler listenizde ekli olanların hepsine hayranmısınız ? değil tabi
bir insan önce kendi kusurunu görmelidir sonra başkalarında kusur aramalıdır zaten kendisi kusursuz kimse yoktur bu dünyada mutlaka istediğinizde birisinin kusurunu bulursunuz ki bunlardan yapabilecek en son insan kendisidir unutmuş bayan Caner milyonları kazanmak için ter dökerken tekmeler tokatlar arasında o o paraları başkalarıyla çatır çatır yeme peşindeydi özelliklede eski bir erkek arkadaşıyla bunu unutmuş hanfendi
kişilik meselesi
Allahın yaratmış olduğu sadece insan değil her ne olursa olsun dalga gecilmez hayko cepkini bende sevmem her neye tapıyorsa yaptıkları hareketler cok yalnış doğru yolu bulur inşallah bir insanda öncelikle allah korkusu olacak.
kareketsiz
SÜPER BİR İRONİ...
sende tipsiz bir kadınsın ama biz senin tipsizliğinle dalga geçmiyoruz..
sen hiç aynada kendine bakmiyon galiba yüreği gibi yuzude çirkin insan
Caner bu kadına iyi dayanmış !?
YAHU YORUM YAPANLAR!DEMİYORUM Kİ BAYAN HAKLI,AYIP ETMİŞ AMA SİZ GERÇEKTEN HAYKO CEPKİN'İ TANIYOR MUSUNUZ!?BİLİYOR MUSUNUZ!?SOL SAĞ DUYULARINIZ BU DENLİ KARIŞIP,KAOS YAŞAMIŞ???
buna ünlü diye saygı duyana acıyorum. Fanı falan olsam takip etmeyi bırakırım!
bıraz terbıye özellıkle dıl terbıyesı önemlıdır eskı koca şöhretıyle olmaksa ne dır düşünsün ha sahi berkant akıllı adammış
insanlar senin hangi uzvunla dalga geçsinler Asena hanım acaba...
Bırakın şu paralıyı gündeme getirmeyi sizde
Gündeme gelme çabası gösteriyor. Bu ülkenin çok daha önemli sorunları var. Bunlarla oyalanmamalıyız.
Allah öyle yaratmış. Dalga geçmek ne haddimize.
bu kadının hayranı ve takipçisi olmak nasıl bir düşünce yapısıdır...
Buyuk terbiyesizlik çok ayıp etmiş,yani haykoyu görsem ben özürdilicem o derece
ahlak yoksunu bir insan sonuç bu...
amaliyatla göz kapağı kaldırılabilir basit bir amaliyat,bir akrabamın çocuğuda öyleydi ergenliğe gelince amaliyat oldu düzeldi,estetik cerraha gitsin,kınanacak durum değil
hooop asenaya laf yok ona cart curt eden karşısında benı bulur .;))
muhteşem espri yeteneği bebek bakım odalarında gelişti sanırım ...
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