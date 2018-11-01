HABER

 HAYLAZ KARGA PİERRE LOTİ'NİN MASKOTU OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Tarihi Pierre Loti Tepesi'nde masalara dadanan karga maskot haline geldi.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
Tarihi Pierre Loti Tepesi'nde masalara dadanan karga maskot haline geldi.
Eyüp'te bulunan tarihi Pierre Loti Tepesi'ndeki restoranda kahve keyfi yapan iki arkadaşın davetsiz bir misafiri vardı. Beklenmedik bir şekilde masaya konan karga önce masada küçük bir keşif yaptı. Masadaki hemen hemen her şeyi gagalayan ve karıştıran karga keyifli anlara sahne oldu. Masada bulunanlar arasında karganın dikkatini en çok 20 TL'lik banknotlar çekti. Masadakiler parayı kargaya kaptırmamak için bir süre uğraştı. Karga masadaki ıslak mendili alıp uzaklaştı ancak bir süre sonra gelerek tekrar parayı almaya çalıştı. İnsanlardan korkmayan karganın bir süredir burada masalara konduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Karganın korkuluklarda görüntüsü
- Karganin masadakileri bir bir karıştırası
- Karga ile kadının banknot çekişmesi
- Genel ve detay görüntüler

PARTNERFacebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!Facebook kullananlara şok... Büyük değişim yaşanacak!
Yaşlı ve güçsüz, diye atı dereye atmışlarYaşlı ve güçsüz, diye atı dereye atmışlar
Müteahhit iflas etti, emniyet müdürlüğü binası yapılamadıMüteahhit iflas etti, emniyet müdürlüğü binası yapılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Sigara paketindeki fotoğraf davasında karar çıktı! 'Fotoğraftaki benim' demişti ama...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Ersun Yanal için 50 bin imza toplandı

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Danimarka'da binbaşı skandalı! Meğer sevgilisini...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı

Ağrı'da iki dilencinin kavga nedenleri herkesi şaşırttı

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

UBER sürücülerinden lüks araçlarıyla dikkat çeken eylem!

UBER sürücülerinden lüks araçlarıyla dikkat çeken eylem!

Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı

Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçıları, köprü ayağı dahil 113 dönümü istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.