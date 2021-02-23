Hayley Arceneaux: Kemik kanserini atlattı, Dünya'nın yörüngesinde dolaşacak en genç Amerikalı olacak

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin tamamen sivillerin katılacağı ilk uzay yolculuğuna katılacak dört kişiden ikincisi de belli oldu.

ABD'de çocukken kemik kanseri tedavisi gördüğü hastanede doktor asistanı olarak çalışan 29 yaşındaki Hayley Arceneaux; kemik kanserini atlatan ilk astronot, uzayı ziyaret eden ilk protezli kişi ve Dünya'nın yörüngesinde dolaşacak en genç Amerikalı olacak.

Arceneaux, BBC'ye uzay yolculuğu için seçildiğini 5 Ocak'ta öğrendiğini belirterek "1,5 ay boyunca hayatımın en büyük sırrını tuttum. Fiziksel açıdan mükemmel olmayan insanlara uzayın kapılarını açan bu yolculuk insanlara birçok açıdan esin kaynağı olacak. İnsanlara her şeyin mümkün olduğunu gösterecek" dedi.

Yolculuğun parasını kim ödedi?

Profesyonel astronotun olmayacağı ilk uzay yolculuğu, ABD'de Shift4 Payments ödeme sistemlerinin sahibi 38 yaşındaki Jared Isaacman için yapılacak.

16 yaşında lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu şirketi ve hava kuvvetleri pilotlarına eğitim veren Draken International'ı kurarak büyük bir servete kavuşan Isaacman'in, yolculuk için SpaceX'e kaç para ödediği bilinmiyor.