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Hayley Arceneaux: Kemik kanserini atlattı, Dünya'nın yörüngesinde dolaşacak en genç Amerikalı olacak

23.02.2021 13:38 | Son Güncelleme:
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Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin tamamen sivillerin katılacağı ilk uzay yolculuğuna katılacak dört kişiden ikincisi de belli oldu. ABD'de çocukken kemik kanseri tedavisi gördüğü hastanede doktor asistanı olarak çalışan 29 yaşındaki Hayley Arceneaux, kemik kanserini atlatan ilk astronot, uzayı ziyaret eden ilk protezli kişi ve Dünya'nın yörüngesinde dolaşacak en genç Amerikalı olacak.

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin tamamen sivillerin katılacağı ilk uzay yolculuğuna katılacak dört kişiden ikincisi de belli oldu.

ABD'de çocukken kemik kanseri tedavisi gördüğü hastanede doktor asistanı olarak çalışan 29 yaşındaki Hayley Arceneaux; kemik kanserini atlatan ilk astronot, uzayı ziyaret eden ilk protezli kişi ve Dünya'nın yörüngesinde dolaşacak en genç Amerikalı olacak.

Arceneaux, BBC'ye uzay yolculuğu için seçildiğini 5 Ocak'ta öğrendiğini belirterek "1,5 ay boyunca hayatımın en büyük sırrını tuttum. Fiziksel açıdan mükemmel olmayan insanlara uzayın kapılarını açan bu yolculuk insanlara birçok açıdan esin kaynağı olacak. İnsanlara her şeyin mümkün olduğunu gösterecek" dedi.

Yolculuğun parasını kim ödedi?

Profesyonel astronotun olmayacağı ilk uzay yolculuğu, ABD'de Shift4 Payments ödeme sistemlerinin sahibi 38 yaşındaki Jared Isaacman için yapılacak.

16 yaşında lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu şirketi ve hava kuvvetleri pilotlarına eğitim veren Draken International'ı kurarak büyük bir servete kavuşan Isaacman'in, yolculuk için SpaceX'e kaç para ödediği bilinmiyor.

Inspriation4 adlı verilen yolculuk yılın son çeyreğinde, muhtemelen Ekim'de, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Falcon 9 roketinin taşıyacağı Dragon kapsülüyle yapılacak.

Kapsül yörüngede birkaç gün dolaştıktan sonra ABD'nin doğu kıyısında denize inecek.

Uçağın komutası Isaacman'de olacak. Isaacman beraberinde üç kişi de uzaya götürecek.

Uçuşa katılacak kişiler nasıl belirlenecek?

Jared Isaacman bu yolculukla Memphis'teki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne 200 milyon dolar bağış toplamayı hedefliyor.

Isaacman, bu kişilerden birinin bu hastanede çalışan bir sağlık görevlisi, diğerinin de kendi ödeme sistemini kullanan bir iş insanı olacağını, dördüncü kişinin ise kampanyaya bağışta bulunacaklar arasından çekilişle belirleneceğini açıklamıştı.

Hayley Arceneaux'nun 10 yaşındayken bu hastanede kemik kanseri tedavisi gördüğü ve sol bacağındaki bazı kemiklerin yerine metal çubuklar takıldığı belirtiliyor.

Isaacman, "Başından beri bu yolculuğun ruhunu temsil edecek bir kişi olsun istedik. Bu iş için Hayley'den daha iyi bir kişi düşünemiyorum" dedi.

Hayley Arceneaux yolculuk için aylarca astronotluk eğitimi alacak. Eğitim yerçekimsiz ortam simülasyonlarını da içeriyor.

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