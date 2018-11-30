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Hayley Bray tacize uğradı! O anlar kameraya yansıdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 09:22 | Son Güncelleme

28 yaşındaki Playboy modeli Hayley Bray, tatil için gittiği otelin çamaşırhanesinde elbiselerini kurutma makinesinden çıkarırken tacize uğradı.

Hayley Bray tacize uğradı! O anlar kameraya yansıdı

28 yaşındaki İngiliz model Hayley Bray, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tatil için bulunduğu otelin çamaşırhanesinde elbiseleri kurutma makinesinden çıkardığı sırada çamaşırhaneye giren bir adam tarafından tacize uğradı.

"BENİ ELLE TACİZ ETTİ"

Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde adam, sakin bir şekilde içeri girip modeli taciz etti. Bray ise adama tepki gösterince adam olay yerinden uzaklaştı.

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Bray, yaşadığı taciz olayı hakkında bilgi vererek, "Sabah uyanır uyanmaz elbiselerimi makineden çıkarmak için pijama ile çamaşırhaneye indim.10 dakika önce otelin otoparkında gördüğümü tahmin ettiğim adam, çamaşırhaneye girince göz göze geldik.

Yanımdaki kadın ile konuşurken adam arkamdan yaklaşarak elle beni taciz etti. Ellerine vurunca adam uzaklaştı" ifadelerini kullandı. Polis, tacizcinin yakalanması için soruşturma başlattı.

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Playboy modeli Hayley Bray Hayley Bray

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