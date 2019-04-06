Haymana Belediye Başkanı Turgut mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: "Türkiye genelinde yüzde 37 oy almış bir ittifakın, Ankara, Mersin, Adana, Antalya gibi büyük şehirleri kazanması ve İstanbul’da da Türkiye genelinde yüzde 52 oy almış Cumhur İttifakı’yla kafa kafaya olması akıl ve mantık