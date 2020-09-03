HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Haymana Mezarlığı’nda bir polis ölü bulundu

Haymana Mezarlığı’nda bir polis ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Ankara’nın Haymana ilçesinde bir polis memuru mezarlıkta ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Haymana Mezarlığı’na sabah saatlerinde yakınlarının mezarlarına bakım yaptırmak için gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan birini görünce ambulans ve polise haber verdi.

Ankara’nın Haymana ilçesinde bir polis memuru mezarlıkta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Haymana Mezarlığı’na sabah saatlerinde yakınlarının mezarlarına bakım yaptırmak için gelen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan birini görünce ambulans ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen kişinin polis memuru Kürşat Y. (27) olduğu belirlendi. Olay yerinin yakınlarında ölen kişiye ait 06 PGD 85 plakalı beyaz renkli bir araç bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun otopsiden sonra belli olacağı bildirildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Çok keyifli bir yaz geçmedi' 'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
91 yıl sonra oldu! Termometreler bakın kaçı gösterdi91 yıl sonra oldu! Termometreler bakın kaçı gösterdi
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eski haline döndü! Karısı bakın ne dedi
Eski haline döndü! Karısı bakın ne dedi
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Yakalandığını Soylu duyurmuştu! Şoke eden bilgiler ortaya çıktı
Yakalandığını Soylu duyurmuştu! Şoke eden bilgiler ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
'Dünyanın en saçma binası' diye aratılınca ilk sırada! Yıkılıyor
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor
Asfaltta sucuklu yumurta pişirdi
Asfaltta sucuklu yumurta pişirdi
Adana’da 91 yılın en sıcak günü! Termometreler 53 dereceyi gösterdi
91 yıl sonra oldu! Termometreler bakın kaçı gösterdi
Binali Yıldırım korona mı oldu? Yıldırım açıklama yaptı! Binali Yıldırım kaç yaşında?
Binali Yıldırım korona mı oldu?
Kapalıçarşı’da panik anları: 2 metrelik yılan bana saldırmaya başladı
Kapalıçarşı’da panik anları: 2 metrelik yılan bana saldırmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AİHM Başkanı Spano'yu kabul etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.