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Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne Bakan Ersoy da katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

OSMANLI Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Ana için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyünde '737'nci Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri' düzenlendi.

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne Bakan Ersoy da katıldı

Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)- OSMANLI Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Ana için Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyünde '737'nci Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri' düzenlendi. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile AK Parti milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve MHP Milletvekili Ahmet Erbaş, ilk olarak Hayme Ana'nın türbesini ziyaret etti. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra şenlik alanına geçti. Ersoy burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Bundan bir hafta evvel 26 Ağustos Türk Milletine ardına kadar açan şanlı zaferi bahşeden Malazgirt'teydim. Bugün ise o açılan kapıdan Anadolu'ya giren ve sonrasında 600 yıllık bir cihan devletinin temellerini atacak olan Kayıların Anası Hayme Ananın ebedi istirahati olan Domaniç'teyiz. Hayme Anamızın hakka yürüdüğü 1281 yılından bu yana bu topraklarda 737'nci kez gerçekleştirilen bu şenlikler, sahip olduğumuz köklü gelenek ve göreneklerimizin hiçbir millete nasip olmayacak şanlı tarihimizin en açık ispatlarıdır. Hayme Anamızın ismi kendi gibi çok anlamlıdır. Arapça çadır anlamına gelmektedir. Çadır Türklerde aile, yuva birlik ve beraberliğin sembolüdür. Tıpkı bu toprakları bize anavatan Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in ninesi olan Devlet Ana olarak anılan Hayme Hatun gibi. Hayme Ana cefakar, vefakar, fedakar ve cesur Türk kadınının en görkemli sembolüdür. Bunun tarih içinde üstlendiği rol, gördüğü işlev çok az kadına nasip olmuştur."
Etkinlikte halk oyunları ekibi, mehter takımı gösteri sundu, kılıç kalkan ile atlı okçuluk gösterileri de ilgi gördü. Gösterilerin ardından temsili olarak Söğüt'e göç canlandırıldı.

FOTOĞRAFLI

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne Bakan Ersoy da katıldıHayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne Bakan Ersoy da katıldıHayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne Bakan Ersoy da katıldıHayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri'ne Bakan Ersoy da katıldı

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