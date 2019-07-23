HABER

Hayra Vesile Derneği kurban sevincini Afrika'ya ulaştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

Dernek, "Kurbanın Kardeşliğe Olsun" sloganıyla bu yıl kurban bağışlarını Afrika'da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

İSTANBUL (AA) - Hayra Vesile Derneği, 2019 kurban organizasyonu hazırlıklarını tamamladı.

Dernekten yapılan açıklamada, bağışçıların kurbanlarının İslami usullere göre ve en uygun şartlarda kesilip önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı belirtildi.

Yurt dışı hisse bedelini 600 TL olarak duyuran derneğin açıklamasında, "2019 kurban organizasyonunda daha önceden belirlenen iki Afrika ülkesi Kenya ve Somali'de kurban bağışlarının kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilecek. Bağışlanan her kurban, Afrikalı Müslümanların yüzlerinde tebessüm, kalplerinde bir sevinç oluyor. Onlar için bir umut olup, hüzünlerini mutluluğa dönüştürmek için yola çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, derneğin Kurban Bayramı öncesinde İslami usul ve kaidelere uygun olarak kurban alımlarını gerçekleştirdiği, kurban bağışlarının vekaletlerini internet ya da çağrı merkezi üzerinden alarak görevli ekiplerine ilettiği aktarıldı.

Derneğin, bayramın birinci ve ikinci günü kesim işlemlerini gerçekleştirerek, bağışçılarına SMS yoluyla kurbanlarının kesildiğine dair bilgilendirme yaptığı ifade edilen açıklamada, ardından etlerin eşit parçalara ayrılıp önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiği belirtildi.

- Kurban hisse bedeli 600 TL

Açıklamada, derneğin Afrika'da hisse bedelinin 600 lira olarak belirlediği, hayırseverlerin bağışlarını derneğin "hayravesile.org" adresindeki internet sitesinden kredi kartıyla, banka hesap numaralarına eft/havale yoluyla ya da 0850 241 11 42 numaralı çağrı merkezinden bilgi alarak yapabileceği kaydedildi.

Elsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladıElsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladı
Milli Mücadelenin 100. yılı etkinliklerine binler akın ettiMilli Mücadelenin 100. yılı etkinliklerine binler akın etti
İşten çıkarıldığını iddia eden engelli kadın, HDP önünde protesto eylemi yaptıİşten çıkarıldığını iddia eden engelli kadın, HDP önünde protesto eylemi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayra Vesile Derneği

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme

Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da sahte içki operasyonu

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu! 125 gözaltı

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Düzce Valiliği selin bilançosunu açıkladı

Düzce'yi vuran selin bilançosu açıklandı

Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

İki kadına evlerinde silahlı saldırı!

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.