Hayra Vesile Derneği kurban sevincini Afrika'ya ulaştıracak

İSTANBUL (AA) - Hayra Vesile Derneği, 2019 kurban organizasyonu hazırlıklarını tamamladı.

Dernekten yapılan açıklamada, bağışçıların kurbanlarının İslami usullere göre ve en uygun şartlarda kesilip önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı belirtildi.

Yurt dışı hisse bedelini 600 TL olarak duyuran derneğin açıklamasında, "2019 kurban organizasyonunda daha önceden belirlenen iki Afrika ülkesi Kenya ve Somali'de kurban bağışlarının kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilecek. Bağışlanan her kurban, Afrikalı Müslümanların yüzlerinde tebessüm, kalplerinde bir sevinç oluyor. Onlar için bir umut olup, hüzünlerini mutluluğa dönüştürmek için yola çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, derneğin Kurban Bayramı öncesinde İslami usul ve kaidelere uygun olarak kurban alımlarını gerçekleştirdiği, kurban bağışlarının vekaletlerini internet ya da çağrı merkezi üzerinden alarak görevli ekiplerine ilettiği aktarıldı.

Derneğin, bayramın birinci ve ikinci günü kesim işlemlerini gerçekleştirerek, bağışçılarına SMS yoluyla kurbanlarının kesildiğine dair bilgilendirme yaptığı ifade edilen açıklamada, ardından etlerin eşit parçalara ayrılıp önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiği belirtildi.

- Kurban hisse bedeli 600 TL

Açıklamada, derneğin Afrika'da hisse bedelinin 600 lira olarak belirlediği, hayırseverlerin bağışlarını derneğin "hayravesile.org" adresindeki internet sitesinden kredi kartıyla, banka hesap numaralarına eft/havale yoluyla ya da 0850 241 11 42 numaralı çağrı merkezinden bilgi alarak yapabileceği kaydedildi.

