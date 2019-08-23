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Hayrabolu'da "29. Ayçiçeği Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 19:57 | Son Güncelleme

Festivalde halk oyunları gösterisi sunuldu ve kortej yürüyüş yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Ayçiçeği Festivali" başladı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen festivalin açılış töreni Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, burada yaptığı konuşmada, festivallerde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşandığını söyledi.

Bereketli geçen bir sezonun ardından bu sevinci Ayçiçeği Festivali ile taçlandırdıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Hayrabolu tarım, hayvancılık ve tarım makine ekipmanları üretimi ile kendini duyurmuş ve söz sahibi olmuş bir ilçedir. Ayrıca Türkiye'nin en kaliteli buğdayını üreten ve yine toplam ayçiçeği üretiminin yüzde 9-10'unu gerçekleştiren bir ilçeyiz. Bu festivalle hem sosyo-kültürel hem de ekonomik alanda sesimizi bir kez daha duyuracağız."

Ardından Gencer Savaş Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Çeşitli halk oyunları gösterilerinin yapıldığı festivali Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da izledi.

Festival 25 Ağustos'ta sona erecek.

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açılış ayçiçeği festivali Hayrabolu Tekirdağ

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