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  4. Hayran bıraktılar! Saksafon, piyano ve kemanla balkon konseri!

Hayran bıraktılar! Saksafon, piyano ve kemanla balkon konseri!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Adana'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara moral vermek için balkonlarından saksafon, piyano ve kemanla konser veren çift, beğeni topladı. Müzisyen çift, balkon ve damlardan kendilerini izleyen komşuları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

Adana'da yaşayan çift, yeni tip koronavirüs salgınında evde kalmak zorunda olanların moralini artırmak için yaşadıkları apartman dairesinin balkonunda saksafon, piyano ve kemanla konser verdi. 'Kimler geldi kimler geçti', 'Tek Başına' parçaları ile 'İzmir Marşı'nı çalan çifti, komşuları da evlerinin balkonundan ve binaların damından dinledi. Müzikle moral bulan vatandaşlar, zaman zaman alkış tutarak çifte eşlik etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen mahalle konseri, sosyal medyada da ilgi gördü. (DHA)

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balkon adana

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