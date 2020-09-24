Hayranlar heyecanlanabilir: Galaxy S20 FE Samsung'un son FE telefonu olmayacak!

Samsung Galaxy S20 FE, Samsung tarafından gerçekleştirilen Tüm Hayranlar için Galaxy Unpacked etkinliğinde görücüye çıktı. Telefon, Galaxy S20'nin kırpılmış özelliklerine rağmen uygun fiyat sunuyor. Samsung'un dikkat çeken telefonların Samsung Galaxy S10 Lite'ın halefi olan Galaxy S20 FE, aslında Samsung için yeni bir miladı temsil ediyor. Zira, Samsung'un doğruladığı bilgiler, Galaxy S20 FE'nin ne ilk ne de son FE serisi akıllı telefon olduğunu ortaya koyuyor.

SAMSUNG YENİ FE TELEFONLAR ÇIKARTACAK

SamMobile'ın derlediği habere göre Güney Koreli firma, Samsung Galaxy S20 FE'yi tanıttığı lansmanda önümüzdeki yıllarda yeni Fan Edition telefonların piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu da iddialara göre Samsung'un yeni stratejisini ortaya çıkarttı. Bu stratejiye göre Samsung, ilk olarak amiral gemisi akıllı telefonlarını (Galaxy S21 gibi) görücüye çıkartacak. Amiral gemisi akıllı telefonların tanıtımından altı ay sonra ise Galaxy yeni Galaxy FE modeli tanıtılacak. Peki iddiaların odağındaki bu strateji Galaxy Note 20 FE'nin de geleceğini gösterir mi?