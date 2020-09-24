Hayranlar heyecanlanabilir: Galaxy S20 FE Samsung'un son FE telefonu olmayacak!

Samsung Galaxy S20 FE, Samsung tarafından gerçekleştirilen Tüm Hayranlar için Galaxy Unpacked etkinliğinde görücüye çıktı. Telefon, Galaxy S20'nin kırpılmış özelliklerine rağmen uygun fiyat sunuyor. Samsung'un dikkat çeken telefonların Samsung Galaxy S10 Lite'ın halefi olan Galaxy S20 FE, aslında Samsung için yeni bir miladı temsil ediyor. Zira, Samsung'un doğruladığı bilgiler, Galaxy S20 FE'nin ne ilk ne de son FE serisi akıllı telefon olduğunu ortaya koyuyor.
SamMobile'ın derlediği habere göre Güney Koreli firma, Samsung Galaxy S20 FE'yi tanıttığı lansmanda önümüzdeki yıllarda yeni Fan Edition telefonların piyasaya sürüleceğini doğruladı. Bu da iddialara göre Samsung'un yeni stratejisini ortaya çıkarttı. Bu stratejiye göre Samsung, ilk olarak amiral gemisi akıllı telefonlarını (Galaxy S21 gibi) görücüye çıkartacak. Amiral gemisi akıllı telefonların tanıtımından altı ay sonra ise Galaxy yeni Galaxy FE modeli tanıtılacak. Peki iddiaların odağındaki bu strateji Galaxy Note 20 FE'nin de geleceğini gösterir mi?
Galaxy Note 20 FE için şimdilik paylaşılmış herhangi bir bilgi yok. Üstelik sızıntı kaynakları da Galaxy Note 20 FE hakkında en ufak bir paylaşım yapmıyor. Fakat bu umut yok değil. Zira, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Samsung'un amiral gemisi akıllı telefon modellerinden yaklaşık altı ay kadar sonra yeni FE cihazını tanıtması bekleniyor. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra tanıtılalı ise henüz 2 ay bile olmadı. Kısacası, Bundan yaklaşık 3 ay sonra Galaxy Note 20 FE haberinde buluşmamız mümkün olabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum