Hayranları bile şokta! Yüzünü görenler inanamıyor

Son Güncelleme 4 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 11.01.2018 13:45 |4 saat önce

Golden Globe 2018’de (Altın Küre Ödül Töreninde) sivilceleriyle alay konusu olan Kendall Jenner, eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi!

Altın Küre Ödülleri'ne gösterişli Giambattista Valli elbisesi, sade makyajı ve havalı saçlarıyla damgasını vuran Kendall Jenner, şıklığından çok sivilceleriyle konuşuldu. Sosyal medya hesaplarında da çirkin eleştirilere maruz kalan genç model Twitter'dan yanıt vermeyi ihmal etmedi.

Kendall Jenner sivilceli yüz eleştirilerine cevap verdi

1 / 10 Golden Globe 2018’de (Altın Küre Ödül Töreninde) sivilceleriyle alay konusu olan Kendall Jenner, eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi!

2 / 10 Bakın dünyanın en çok kazanan mankeni Kendall cildi hakkında yorum yapanlara nasıl karşılık verdi…

3 / 10 Geride bıraktığımız sene dünyanın en çok kazanan mankeni seçilen Kendall Jenner şüphesiz son yılların en çok ses getiren modellerinden bir tanesi.

4 / 10 22 yaşındaki Kendall Jenner ayrıca son yıllarda dünyanın en güzel kadınları arasında gösteriliyor. Fakat genç model 75. Altın Küre Ödülleri'nde kameralara yansıyan sivilceleri yüzünden alay konusu oldu.

5 / 10 Altın Küre Ödülleri'ne gösterişli Giambattista Valli elbisesi, sade makyajı ve havalı saçlarıyla damgasını vuran Kendall Jenner, şıklığından çok sivilceleriyle konuşuldu.

6 / 10 Sosyal medya hesaplarında da eleştirilere maruz kalan genç model Twitter'dan yanıt vermeyi ihmal etmedi.

7 / 10 22 yaşındaki model, güneş gözlüklü ve yıldızlı emojiyle birlikte "bu lanet şeyin sizi durdurmasına izin vermeyin" tweeti attı.

8 / 10 Kendall daha önce sivilceleriyle probleminden bahsetmişti. Sivilcelerinin özgüvenini nasıl olumsuz etkilediğini anlatan Kendall, dışlanmış hissettiğini ve konuşurken yüzünü sakladığını itiraf etmişti.

9 / 10 Blog sayfasında cildi yüzünden hala zaman zaman utandığını yazan süpermodel, bunun hayatının bir parçası olduğunu kabullenmeye başladığını ve sivilcelerinin olduğu kişiye zarar veremeyeceğini söyledi.