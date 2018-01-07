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Hayranları çıldırdı! Georgia Fowler üstsüz ve makyajsız

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 11:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

Georgia Fowler'dan üstsüz ve makyajsız ‘günaydın’ pozu!

’ın en yeni üyelerinden Georgia Fowler üstsüz ve makyajsız çektiği ‘günaydın’ pozuyla günün erken saatlerinde hayranlarının nefesini kesmeyi başardı.

Georgia Fowler hem üstsüz hem makyajsız

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Victoria’s Secret’ın en yeni üyelerinden Georgia Fowler üstsüz ve makyajsız çektiği ‘günaydın’ pozuyla günün erken saatlerinde hayranlarının nefesini kesmeyi başardı.

Victoria’s Secret’ın en yeni üyelerinden Georgia Fowler üstsüz ve makyajsız çektiği ‘günaydın’ pozuyla günün erken saatlerinde hayranlarının nefesini kesmeyi başardı.
Son dönemin en gözde modellerinden biri haline gelen Georgia Fowler, Instagram sayfasında paylaştığı pozuyla olay oldu.
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25 yaşındaki Fowler, bir yastığa sarılarak çektiği makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı.

25 yaşındaki Fowler, bir yastığa sarılarak çektiği makyajsız pozunu takipçileriyle paylaştı.
Ünlü modelin "Saat sabahın 9'u... Bir yerlerde" mesajlı bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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Tabii fotoğrafın bu kadar olay yaratmasının bir başka sebebi ise Georgia Fowler'ın üstsüz olması.

Tabii fotoğrafın bu kadar olay yaratmasının bir başka sebebi ise Georgia Fowler'ın üstsüz olması.
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Tabii fotoğrafın bu kadar olay yaratmasının bir başka sebebi ise Georgia Fowler'ın üstsüz olması.

Tabii fotoğrafın bu kadar olay yaratmasının bir başka sebebi ise Georgia Fowler'ın üstsüz olması.
Yeni Zelandalı güzeli gören hayranlarından biri "Gerçek bir Tanrıça!" derken, bir diğer hayranı ise "Bu dünya için fazla güzelsin" yorumunda bulundu.
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Bu haftanın başında hayranları için basit güzellik hilelerini paylaşan Georgia, kıskanılası güzelliğinin arkasındaki sırrı açıkladı.

Bu haftanın başında hayranları için basit güzellik hilelerini paylaşan Georgia, kıskanılası güzelliğinin arkasındaki sırrı açıkladı.
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Amerikan W dergisine 5 dakikalık güzellik rutininden bahseden Georgia Fowler, hızlıca hazırlanmasını şu şekilde anlatıyor:

Amerikan W dergisine 5 dakikalık güzellik rutininden bahseden Georgia Fowler, hızlıca hazırlanmasını şu şekilde anlatıyor:
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"İlk olarak kaşlarımı dolduruyorum. Ardından tüm yüzüme komple nemlendirici uyguluyorum. Sonra göz altı kapatıcı ile gözümün altındaki morluklardan kurtuluyorum."

"İlk olarak kaşlarımı dolduruyorum. Ardından tüm yüzüme komple nemlendirici uyguluyorum. Sonra göz altı kapatıcı ile gözümün altındaki morluklardan kurtuluyorum."
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"Kontürleme söz konusu olduğunda ben kremsi kontür ürünü kullanıyorum. Ardından kirpiklere maskara uyguluyorum; özellikle de kirpik uçlarına doğru."

"Kontürleme söz konusu olduğunda ben kremsi kontür ürünü kullanıyorum. Ardından kirpiklere maskara uyguluyorum; özellikle de kirpik uçlarına doğru."
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Georgia Fowler Victoria's Secret

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