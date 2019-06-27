MAGAZİN

Hayranları Kit Harington adına bağış topladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

Game of Thrones'un yıldızı Kit Harington rehabilitasyondayken, hayranları onun adına yardım kuruluşuna bağış topladı.

Hayranları Kit Harington adına bağış topladı

Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandırmasıyla yıldızı patlayan Kit Harington, dizinin final yapmasıyla rehabilitasyona girmişti. Stresle baş etme zorluğu çeken 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, ABD’nin Connecticut eyaletindeki rehabilitasyon merkezinde terapi alırken hayranları onun için bir iyilik yaptı.

Hayranları, Harington’ın geçmişte destek verdiği Mencap adlı İngiltere'de öğrenme güçlüğü çeken insanlarla çalışan hayır kurumu yararına yardım kampanyası başlattı.

Hayranları, “Bu bağış, Kit’e, Jon Snow’dan keyif almamızı sağlamak için kattığı sevgi ve yeteneğe minnettarlığımızı göstermeyi amaçlıyor” dedi.

Kit Harington da kısa süre önce açılan fona “Duvarın ötresinden sevgi ve saygılarımla” notuyla 10 bin dolar bağışladı.

Stres ve alkol sorunu nedeniyle lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Harington’ın sekiz sezon süren Game of Thrones dizisinin uzun soluklu macerasından dolayı zorlandığı, dizinin getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle oldukça stres altında bulunduğu ve alkol sorunları olduğu belirtilmişti.

Harington, son olarak dün İngiltere’de başlayan dünyanın en büyük açık hava festivali, Glastonbury’de görüntülenmişti.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Sevgilisine romantik sözlerSevgilisine romantik sözler
Makyajsız hali olay olmuştu! Bomba yorumMakyajsız hali olay olmuştu! Bomba yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kit Harington Game of Thrones

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aynur Aydın: Pavyona düşmedim!

Aynur Aydın: Pavyona düşmedim!

Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Aynı şeyi bir daha kaldıramam'

Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Aynı şeyi bir daha kaldıramam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncu Burak Özçivit Romanya'yı birbirine kattı!

Romanya'da yoğun ilgi

Metin Yıldız sevgilisi Gözde Kayra'nın doğum gününü kutladı

Sevgilisine romantik sözler

Kylie Jenner'ın makyajsız hali olay olmuştu! Böyle yorumlandı

Makyajsız hali olay olmuştu! Bomba yorum

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı

Ayrıldılar! 'Cep telefonunda öyle bir mesaj gördüm ki!'

Son dakika! Ezhel'e 1 yıl 8 ay hapis cezası

Dava sonuçlandı! Aylık kazancı olay oldu

Meryem Uzerli dudak için gitti çene dolgusu yaptırdı

Çene dolgusu yaptırdı! İşte son hali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.