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Hayranları köy meydanına yaşarken heykelini dikti

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar Köyü’nde yaşayan ve ’Âşık Yoksul Derviş’ olarak bilinen halk ozanı Şemsettin Kubat’ın heykeli, hayranları tarafından köy meydanına dikildiAfyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar Köyü’nde dünyaya gelen Halk Ozanı Şemsettin Kubat, 11 yaşından itibaren şiir yazmaya başladı.

Hayranları köy meydanına yaşarken heykelini dikti

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar Köyü’nde yaşayan ve ’Âşık Yoksul Derviş’ olarak bilinen halk ozanı Şemsettin Kubat’ın heykeli, hayranları tarafından köy meydanına dikildi
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar Köyü’nde dünyaya gelen Halk Ozanı Şemsettin Kubat, 11 yaşından itibaren şiir yazmaya başladı. İlk şiiri ‘Şehitlerin Anısı’ olan Şemsettin Kubat birçok etkinlik ve programlara katılarak ‘Âşıklık Geleneğini’ sürdürdü. 1981 yılından itibaren katıldığı yarışmalarda 20’den fazla ödül alan Halk Ozanı Kubat, Âşık Yoksul Derviş unvanıyla da ülke genelinde tanındı. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız konsere katılan Âşık Yoksul Derviş; şiirlerinde aşk, doğa, sevgi, kardeşlik, dostluk, vatan sevgisi, kahramanlık ve tasavvuf konularını kaleme aldı. Türkiye genelinde Âşık Yoksul Derviş imzasıyla ün yapan Şemsettin Kubat’ın hayatıyla ilgili 2000 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından tez hazırlandı. 20’den fazla esere imza atan Derviş, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar Köyü’nde hayatını sürdürüyor.

ELİNDE SAZIYLA HEYKELİNİ DİKTİLER
Türkiye’nin gönlüne taht kurmuş halk ozanlarından biri olan Yoksul Derviş, mütevazı yaşamıyla dikkat çekiyor. Yıllardır halkla bir araya gelip eserlerini okuyan Derviş, ömrü boyunca birçok hayran kazanmış. Yıl içinde sürekli sevenleri tarafından ziyaret edilen Yoksul Derviş’in hayranları köy meydanına heykelini dikti. Yoksul Derviş’in elinde sazıyla köy meydanına dikilen heykeli köye gelen misafirlerin de dikkatini çekiyor.

ÖLMEDEN HEYKELİMİZİ DİKTİLER
Halk Ozanı Şemsettin Kubat yaptığı açıklamada, ölmeden heykelinin dikilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Kubat, “1943 yılında Afyon Emirdağ Karacalar Köyü’nde dünyaya gelmişim. Annemin adı Hatice babamın adı Seyfi’dir. İsmim Şemsettin Kubat, her aşığın bir ahı var dediği gibi her aşığın bir mahlası olduğu için bizim de Yoksul Derviş olarak mahlasımız oldu. Yaşarken heykelimin dikilmesi beni duygulandırıyor. Duygu yüklü bir şeydir. Hiç kimsenin şimdiye kadar heykelinin dikildiğini görmedik, duymadık. Allah razı olsun yaşarken heykelimizi diktiler. Biz de hepsine çok minnettarız” dedi.

HEYKEL ÂŞIKLARIN KATILIMIYLA AÇILDI
Milletvekilleri ve Yoksul Derviş’in akrabası olan ünlü sanatçı Kubat’ın katılımıyla açılışı yapılan heykellin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yoksul Derviş, “Bütün Karacalar köyü halkına, Nurettin ağabeye başta olmak üzere bu heykele sebep olan Alper kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Köy halkımız hoş karşıladı. Benim için kültür insanı, kültür adamı dediler, layık birisi dediler” dedi.

Hayranları köy meydanına yaşarken heykelini dikti

Hayranları köy meydanına yaşarken heykelini dikti

Hayranları köy meydanına yaşarken heykelini dikti

Hayranları köy meydanına yaşarken heykelini dikti

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