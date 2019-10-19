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Hayranları Mert Fırat'ı rahat bırakmadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Mert Fırat önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi, ünlü oyuncu hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekildi.

Hayranları Mert Fırat'ı rahat bırakmadı!

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat geçtiğimiz akşam Yeniköy'de objektiflere takıldı. Ünlü oyuncunun eşi İdil Fırat yanında değildi.

KİMSEYİ KIRMADI
Fırat, yolu boyunca fotoğraf çekilmek isteyen kimseyi kırmadı. Ricada bulunan tüm hayranlarıyla ayırt etmeden bol bol fotoğraf çekildi.

EĞİTİM İÇİN EMNİYETE GİTMİŞ
Polisiye bir filmde rol alacak olan Fırat filmle ilgili “Kadroda Melisa Aslı Pamuk ile Celil Nalçakan da var. Geçenlerde gözlem yapmak ve eğitim almak için emniyete gittim.” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat yeniköy

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