Hayranlarına müjde! Özgü Namal oyunculuğa dönüyor

Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasında yer alan Özgü Namal geçen yıllarda sevgilisiyle güneye yerleşmiş ve mesleğini bırakmıştı. İki çocuk sahibi olan ve gelen iş tekliflerini reddeden Namal sonunda tekrar setlere dönmeye karar verdi.

Çocuklarının okulu için geçen günlerde İstanbul'a gelen Namal, başta O3 Medya olmak üzere teklif getiren şirketlerle görüşmeler yaptı. Ancak ünlü oyuncunun 150 dakika dizi çekmek istemediği için daha kısa olan internet dizilerine sıcak baktığı öğrenildi.

