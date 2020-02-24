MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hayranlarına müjde! Özgü Namal oyunculuğa dönüyor

Hayranlarına müjde! Özgü Namal oyunculuğa dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

Son olarak Merhamet dizisinde rol alan Özgü Namal, Bu İşte Bir Yalnızlık Var filmi ve Yetenek Sizsiniz Türkiye jüri üyeliği yapmasının ardından iş hayatına ara vermişti. Namal internet dizileriyle ekrana dönüş yapmak istiyor.

Hayranlarına müjde! Özgü Namal oyunculuğa dönüyor

Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasında yer alan Özgü Namal geçen yıllarda sevgilisiyle güneye yerleşmiş ve mesleğini bırakmıştı. İki çocuk sahibi olan ve gelen iş tekliflerini reddeden Namal sonunda tekrar setlere dönmeye karar verdi.

5a4d75edae784909d86485b3

Çocuklarının okulu için geçen günlerde İstanbul'a gelen Namal, başta O3 Medya olmak üzere teklif getiren şirketlerle görüşmeler yaptı. Ancak ünlü oyuncunun 150 dakika dizi çekmek istemediği için daha kısa olan internet dizilerine sıcak baktığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Ceren Damar'ın katilinin avukatına veryansın etti! Canlı yayında gergin anlarCeren Damar'ın katilinin avukatına veryansın etti! Canlı yayında gergin anlar
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özgü namal, dizi,

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

Ersun Yanal'dan flaş açıklama

Ersun Yanal'dan flaş açıklama

Emrah ile ilgili duygulandıran itiraflar!

Emrah ile ilgili duygulandıran itiraflar!

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Acun Ilıcalı Yasin Obuz'a sert çıktı!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Ural Ceren Damar'ın katilinin avukatına veryansın etti! Canlı yayında gergin anlar

Ceren Damar'ın katilinin avukatına veryansın etti! Canlı yayında gergin anlar

'Mucize Doktor'un yıldızı Hayal Köseoğlu'ndan iddialı pozlar!

'Mucize Doktor'un yıldızından iddialı pozlar!

Jennifer Lopez'den duygusal paylaşım

Jennifer Lopez'den duygusal paylaşım

Quentin Tarantino baba oldu

Quentin Tarantino baba oldu

Selin Ciğerci'den derin yırtmaçlı elbiseyle kalça dansı

Selin Ciğerci'den derin yırtmaçlı elbiseyle kalça dansı

Arda Kural: Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece...

Arda Kural: Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.