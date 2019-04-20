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Hayranlarını üzen haberi menajeri verdi! Adele ayrıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2019 10:26 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı Adele hayranları şokta... Ünlü şarkıcının menajeri, Adele ve eşi Simon Konecki'nin ayrıldığını duyurdu.

Hayranlarını üzen haberi menajeri verdi! Adele ayrıldı

İngiliz basını ünlü şarkıcı Adele’i konuşuyor. Uzun süredir müzik piyasasından uzakta olan Adele’in özel hayatında sorunlar yaşadığı iddia ediliyordu.

Eşi Simon Konecki’yle ayrı yaşamaya başladıkları konuşulan Adel’le ilgili en net açıklama menajerinden geldi.

30 yaşındaki şarkıcının menajeri yaptığı açıklamada, “Adele ve partneri ayrıldılar. Çocuklarını beraber yetiştirecekler. Her zamanki gibi mahremiyetlerine saygı bekliyorlar. Başka bir açıklama ya da yorum yapılmayacak” ifadelerini kullandı.

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Çiftin 7 yaşında bir çocukları var.

2011’de tanışan çift, 2012 yılında birlikte olduklarını açıklamış, aynı yıl tek çocukları Angelo dünyaya gelmişti. İkili 2016 yılında da dünyaevine girmişti.

The Sun’a konuşan çifte yakın bir kaynak, “Bu çok üzücü bir durum. Adele ve Simon bir süredir ayrı yaşıyordu. Aralarındaki sorunları aşmaya çalışıyorlardı ama bir yerden sonra eğer işler yolunda gitmiyorsa bunu kabul etmek gerekiyor” dedi. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
adele Simon Konecki

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