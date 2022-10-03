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Hayranlığın bu kadarı! iPhone 14'ü satın alabilmek için binlerce kilometre gitti

03.10.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde yaşayan Dheeraj Palliyali, yaptığıyla 'iPhone hayranlığın da bu kadarı' dedirtti. Palliyali, iPhone 14'ü Hindistan'da satışa çıkmadan saatler önce satın alabilmek için binlerce kilometre yol kat ederek Dubai'ye gitti. Palliyali, kendisini eski Apple CEO'su Steve Jobs'un 'sıkı' bir hayranı olarak tanımlıyor.

Hayranlığın bu kadarı! iPhone 14'ü satın alabilmek için binlerce kilometre gitti

iPhone 14'ü satın alabilmek için binlerce kilometre giden Hintli adam 'pes' dedirtti. Apple'ın yeni iPhone'ları çıktığında, saatlerce kuyrukta bekleyen fanatiklerinin olduğu biliniyor. Ancak Hintli Dheeraj Palliyali bir fanatikten çok daha farklı. O iPhone'a ülkesindeki kullanıcılardan saatler önce ulaşmak için binlerce kilometre yol gitmeyi göze alan bir fanatik.

HİNTLİ ADAMDAN İPHONE 14'Ü ÜLKESİNDEKİLERDEN ÖNCE ALMAK ADINA İLGİNÇ YOLCULUK!

Independent'in haberine göre, Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinden Dheeraj Palliyali, Apple'ın en yeni akıllı telefonu olan iPhone 14'ü Hindistan'da satışa çıkmadan saatler önce satın alabilmek için binlerce kilometre yol giderek Dubai'ye gitti.

Kendisini "sıkı bir Steve Jobs hayranı" olarak tanımlayan Dheeraj Palliyali, yeni iPhone 14'ü Dubai'den satın alabilmek için uçak biletlerine 40.000 Rs (439 euro) harcadığını söyledi.

İLK KEZ YAPMIYOR

İşin ilginç yanı, Palliyali'nin bunu ilk kez yapmaması. Hintli adam, 2017'de piyasaya çıkan iPhone 8'i satın almak için Dubai'ye seyahat etmeye başlamış. Hindistan'da satışa çıkmadan haftalar önce en son modellerin Dubai'de piyasaya sürüldüğünü açıklayan adam, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 ve iPhone 13 dahil olmak üzere sonraki birçok model için de böyle bir yolculuk yapmış.

iPhone

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Palliyali binlerce kişi telefonu satın almak için hala beklerken, onu ilk müşteri olarak satın almanın, özel bir his verdiğini kaydetti. iPhone'u aynı mağazadan satın aldığı için de artık bunun bir rutin haline geldiğini belirtti. Palliyali, ailesinin onu 'parayı boşa harcamakla' eleştirmesine rağmen, şimdi iPhone yolculuğuna çok destek olduklarını da sözlerine ekledi.

"BU KADAR PARA HARCAMAYA DEĞMEYECEĞİNİ SÖYLERLERDİ"

Hintli iPhone fanatiği, "Son model 10-15 gün içinde Hindistan'da piyasaya sürüleceği için bu kadar para harcamaya değmeyeceğini söylerlerdi. Ama şimdi bunun bir tutku olduğunu ve Steve Jobs'u onurlandırma şeklimin bu olduğunu anlıyorlar. Aslında, yeni telefon lansmanları hakkında beni uyaran ve satın almak için Dubai'ye ne zaman uçacağımı soran onlar. Hepsi beni çok iyi bir şekilde destekliyor" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
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