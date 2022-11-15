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Hayranlığın dozunu kaçırdı! Sosyal medya fenomeninin ismini cinsel organına dövme yaptırdı... Fotoğraflarına servet harcadı

15.11.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerlyen OnlyFans hesabında seksi fotoğraf ve videolarını satan Mercedes Valentine kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Hayranlarında gelen tuhaf istekleri anlatan Valentine bir abonesinin kendisine takıntılı olduğunu itiraf etti. Fenomen isim hayranının cinsel organına “Mercedes” yazdırdığını söyledi.

Hayranlığın dozunu kaçırdı! Sosyal medya fenomeninin ismini cinsel organına dövme yaptırdı... Fotoğraflarına servet harcadı

OnlyFans fenomeni abonelerinden birinin ona takıntılı olduğunu ve adını cinsel organının üzerine dövme yaptırdığını söyledi. İlk kez 2021 yılının Haziran ayında OnlyFans’a giriş yaptığından beri hayranının sıkı takipte olduğunu ifade eden Valentine, “İçeriklerim için yılda 25 bin sterlin (yaklaşık 548 bin 222 TL) ödeme yapıyor. O benim en büyük hayranım ve hayatı benim etrafımda dönüyor. Bu aslında çok güzel olmasının yanında sapkın bir durum. Bazen beni korkutuyor” dedi.

FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

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Hayranlarının isteklerinden rahatsızlık duymadığını ifade eden Valentine, “Onları mutlu etmek aslında bana iyi hissettiriyor. Bir hayranım dövme yaptırmak için benden izin istedi. Şimdi cinsel organının üzerinde ve yüzük parmağında benim adımdan dövme var. Beni bu durum rahatsız etmiyor. Bana dövmelerinin fotoğrafını gönderdi. Görünce biraz şaşırdım” diye konuştu.

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