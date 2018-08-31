Hayrat Derneği bayramda 1 milyon yoksula ulaştı

İSTANBUL (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "İyilik Kurbanla Yayılsın" sloganıyla hayata geçirilen kampanya 45 ülkede 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım götürdü.

Türk bayrağı ve Türkçe pankartlarla yola çıkan gönüllüler Türkiye'deki muhtaç ailelere, Afrika'ya ve savaş mağdurlarına kurban eti ulaştırdı.

Dernek, kurban hissesini Afrika'ya göndermek isteyen bağışçılardan 2 bin 499'unun hisse kurbanını Kenya'da kesti.

Suriye'de bin 850 hisse, Sudan'da ise bin 820 hisse kurban kesildi.

Dünyanın dört bir yanında muhtaç ailelere kurban paylarını teslim eden gönüllüler çocuklara da hediye dağıttı.

Gönüllüler, yerel halkın ihtiyaçlarını da dinleyerek gidilen bölgelerle ilgili raporlar hazırladı.

