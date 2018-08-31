HABER

Hayrat Derneği bayramda 1 milyon yoksula ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

"İyilik Kurbanla Yayılsın" sloganıyla hayata geçirilen kampanyada 45 ülkede 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşıldı

İSTANBUL (AA) - Hayrat İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı'nda 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "İyilik Kurbanla Yayılsın" sloganıyla hayata geçirilen kampanya 45 ülkede 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine yardım götürdü.

Türk bayrağı ve Türkçe pankartlarla yola çıkan gönüllüler Türkiye'deki muhtaç ailelere, Afrika'ya ve savaş mağdurlarına kurban eti ulaştırdı.

Dernek, kurban hissesini Afrika'ya göndermek isteyen bağışçılardan 2 bin 499'unun hisse kurbanını Kenya'da kesti.

Suriye'de bin 850 hisse, Sudan'da ise bin 820 hisse kurban kesildi.

Dünyanın dört bir yanında muhtaç ailelere kurban paylarını teslim eden gönüllüler çocuklara da hediye dağıttı.

Gönüllüler, yerel halkın ihtiyaçlarını da dinleyerek gidilen bölgelerle ilgili raporlar hazırladı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sivas'ta 'şarbon' paniği; köy karantinaya alındıSivas'ta 'şarbon' paniği; köy karantinaya alındı
Aliağa ve Foça sahillerinde ham petrol kirliliği (2)Aliağa ve Foça sahillerinde ham petrol kirliliği (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağış Hayrat İnsanı Yardım Derneği kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Marie Curie ile Frederic Chopin’in ortak noktası nedir? (Hadi İpucu)

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Ünlü CEO Tamer Budak Gürcistan'a kaçarken yakalandı!

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

Hakkari'de patlama! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.