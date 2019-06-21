Hayrettin Karaca'nın eski şoförü ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, 2 gündür Şaban Çelen'den (56) haber alamayan yakınları, Çelen'in yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi 67. Sokak'taki Kardeşler Sitesi'nde bulunan dairesine geldi.

Yanlarında bulunan anahtarla kapıyı açan yakınları, Çelen'i yatağında hareketsiz bir halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Çelen'in öldüğünü belirledi.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, ölümün şüpheli bulunması üzerine Çelen'in cesedini otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çelen'in bir dönem TEMA Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın makam şoförlüğünü yaptığı, daha sonra emekli olduğu belirtildi.

Bir çocuk babası Çelen'in yaklaşık 10 yıl önce eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

(AA)



