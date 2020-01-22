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  4. Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ve 'Toprak Dede' olarak bilinen Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Hayrettin Karaca için Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Karaca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Ali Nihat Gökyiğit, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, eski bakanlardan Ali Babacan, Sadettin Tantan, eski CHP Milletvekili Muharrem İnce ile çok sayıda TEMA gönüllüsü ve vatandaş katıldı.

Hayrettin Karaca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konuldu. Karaca'nın cenazesi, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Cenaze Töreni Hayrettin Karaca istanbul TEMA

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