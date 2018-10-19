Hayri İnönü adaylık başvurusunu yaptı

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olmak için CHP Şişli İlçe Başkanlığı'na başvuru yaptı.

İnönü, yazılı açıklamada, 2014 yılından beri belediye başkanlığını sürdürdüğünü ve tekrar adaylık başvurusu yaptığını ifade ederek, Şişli'yi Türkiye'nin en yaşanabilir ilçesi yapmanın yanı sıra Şişli Belediyesi'ne ait gayrimenkullerin yeniden Şişli halkına kazandırılması için aday olduğunu bildirdi.

Şişli Belediye Başkanı İnönü, 4 buçuk yıl önce yola çıkarken kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı grupların huzurla yaşayacağı bir Şişli'nin oluşması için söz verdiğini, asıl önemli görevinin ise halkın malına, parasına sahip çıkmak olduğunu söyledi.

İnönü, şunları kaydetti:

"Daha yaşanabilir, marka bir kent yaratmak için var gücümüzle çalıştık. Ancak benim en büyük görevim, halkın parasına sahip çıkmak ve güvenine layık olmak. Çünkü halk bunun için bana güvendi, oyunu verdi. Daha önceki yönetimler tarafından 1 lira karşılığında bir vakfa devredilen Şişli’nin gayrimenkullerini yeniden Şişli’ye kazandırmak için bir hukuk mücadelesine başladım. Yargı tarafından Şişli halkının lehine çok güzel kararlar çıkmaya başladı. 2019 yılında da yeniden göreve gelerek bu mücadelemizi tamamlayıp, bütün malları halkın hizmetine sunacağız."

