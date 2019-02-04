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Hayri İnönü'den, Muammer Keskin'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

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İSTANBUL, (DHA) ? ŞİŞLİ Belediye Başkanı Hayri İnönü, Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin ile birlikte düzenliği basın toplantısında, Muammer Keskin?in yanında olduğunu söyledi.
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, Şişli Belediyesi önünde çok sayıda vatandaşın katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu?da katıldı. İnönü, burada yaptığı açıklamada, CHP?nin belediye başkan adayı olarak gösterdiği Muammer Keskin?in yanında olduğunu belirtti.
?YOLUN AÇIK OLSUN MUAMMER KARDEŞİM?
Bugüne kadar görevini kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 2019 yerel seçimlerinde Muammer Keskin?in yanında olduğunu söyledi. İnönü, "Bugün bizlere düşen görev, bu mücadelenin kesintiye uğramaması için; dostum, yol arkadaşım Muammer?e destek olmaktır. Bugüne kadar tarihin doğru yanında yer aldık. Bugünden sonra da ilkelerin yanında mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu güne kadar verdiğim temiz toplum mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğim. Yolun açık olsun Muammer Kardeşim. Yolumuz açık olsun sevgili dostlar" dedi.
?HAYRİ İNÖNÜ?NÜN ÖNERİLERİ İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ?
CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Muammer Keskin, 1994 yılında Şişli Belediye Başkanı seçilen Gülay Aslıtürk?e seslendi. Şişli için vaatlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini halka soran Keskin, Hayri İnönü?nün önerileri ile yoluna devam ettiğini söyledi. Keskin, "Şişli benim ilçe başkanlığı dönemimde bir rant kavgasının odağına oturmuş ilçe konumuna gelmiştir. Gülay Aslıtürk bunu başlatmıştır. O günkü ANAP Belediye Başkanı, şu sözlerle toplum karşısına çıkmıştır. ?Şişli?yi Manhattan? yapacağım. Evet size söylüyorum, Şişli?de oturan yurttaşlarım, Şişli?ye yolu düşen yurttaşlarım, gerçekten Şişli Manhattan oldu mu ? Manhattan?ı bilenler vardır, çağdaş bir kenttir. Ama bizim etrafımızı saran, kuşatan, bu kent rantından yararlanan bir avuç azınlığa Hayri İnönü?nün başlattığı bu temiz toplum, temiz siyaseti, ondan aldığım bayrak ile ve onun önerileri ile de yolculuğa devam edeceğiz? diye konuştu.

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