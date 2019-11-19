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Hayriye ninenin 7 yıl sonra gözleri açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:45 | Son Güncelleme

İzmir'de ileri katarakt sorunu nedeniyle 7 yıldır gözleri görmeyen 92 yaşındaki Hayriye Peynirci, 1 ay arayla olduğu iki ameliyatın ardından dünyayı yeniden görmeye başladı.

İzmir'de ileri katarakt sorunu nedeniyle 7 yıldır gözleri görmeyen 92 yaşındaki Hayriye Peynirci, 1 ay arayla olduğu iki ameliyatın ardından dünyayı yeniden görmeye başladı. Ameliyat olmamak için uzun süre direnen Hayriye nine ameliyattan sonra, Aynaya bakınca kendimi gördüm, çok sevindim dedi.
Çeşme Alaçatı'da yaşayan 3 çocuk ve 3 torun sahibi Hayriye Peynirci, ileri katarakt yüzünden 7 önce görme yetisini yitirdi. Başka bir sağlık sorunu bulunmayan, fakat inatçı kişiliği nedeniyle çocuklarının ameliyata ikna edemediği Hayriye nine, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Direl'in yaptığı iki operasyonun ardından yeniden göremeye başladı.
Annesinin doktora gitmekten hep kaçtığını anlatan kızı Emine Şekerci, Annem sürekli 'dünyayı görmüyorsam öleyim daha iyi' diyordu. Bir gün emekleyerek komşuya gitmiş ve kızımı çağırın, demiş. O günden sonra yanından hiç ayrılmadım. Yüzde 95'e varan görme kaybı vardı. Katarakt olduğu için gözlük de kullanamıyordu. Tuvalete gidemiyor, yemek yiyemiyordu. Buraya ikna edip getirdik. Sağ gözü 1 ay önceki operasyonla açıldı. Sevincimden ağladım. Bir aydır günlük tutmaya başladık. Bahçemizde ot, çöp topluyor, süpürge tutuyor, yatağını topluyor. Ailece çok mutluyuz diye konuştu. Ameliyatın ardından 7 yıl sonra görmeye başlayan Hayriye Peynirci ise duygularını şöyle anlattı
Her şeyin nasıl olduğunu unutmuşum. Doktor ne yaptı bilmiyorum ama iyileştiğim için mutluyum. Daha önce hiç görmüyordum. El yordamıyla yapıyordum işlerimi. Aynaya baktım, kendimi gördüm, çok sevindim.
'O KEMİLEYİ DUYUNCA KAÇIYOR'
İleri düzeydeki bir katarakt ameliyatının her yetişkin bireyde zor olduğunu ifade eden Op. Dr. Murat Direl, Hayriye Peynirci'nin de göz yapısı nedeniyle zor bir hasta olduğunu ifade ederek, Teyzemizin Demans ve Alzheimer hastalığı yok, aklı başında fakat çok inatçı. 'Ameliyat' kelimesini duyunca kaçıyor, hiçbir şekilde ikna edememişler. Biz asla ameliyat demedik. 'Sana bir damla damlatacağız' dedik. 23 Ekim'de sağ gözü için ameliyathaneye aldık. Zor bir kataraktı vardı, zorlu bir vakaydı. Ancak kısa sürede, başarıyla ameliyatı bitirdik. Hayriye Hanım, kendini teslim edip bırakmadı. Ufacık teyzeyi 4 kişi zapt ettik. Ameliyatı hatırlamaması için bir ilaç verdik. Hem yatıştırdık hem de geriye dönük bir hafıza kaybının olmasını sağladık. 10 ile 15 dakika arasında ameliyat sona erdi dedi.
Hastanın normalde şeffaf olması gereken göz merceğinin görme kaybı nedeniyle bembeyaz hale geldiğini vurgulayan Op. Dr. Direl, ameliyatla ilgili riskleri şöyle anlattı
Ameliyattan önce sol gözüyle ışığın varlığını fark ediyor, sağ gözüyle ışığın yönünü ayırt edebiliyordu. El hareketini bile anlayamıyordu. Artık kendine daha çok güvenecek. Tek başına dışarı çıkabilecek. Bugünden sonra 3 boyutlu görme hissi gelecek. Dengesini kolay sağlayıp günlük işlerini kolay yürütecek.

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