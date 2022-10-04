HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hayrunnisa'nın sır ölümü! Ablasının yüzüne bakıp aşağıya düşmüş

Hayrunnisa'nın sır ölümü! Ablasının yüzüne bakıp aşağıya düşmüş

04.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de meydana gelen olayda 14 yaşındaki Hayrunnisa Bayrak 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Bayrak'ın ölümü sonrası ailesi yasa boğulurken ölümünün intihar mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor. ''Hastaneye gittiğinde nabzı çok düşüktü, daha ölmemişti” diyen dayı Hasan Bayrak, ''Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Okuldan geliyor, üstünü çıkarıyor ve pijamalarını giyiyor. Neşe dolu bir kızdı. Sonradan ne okuduysa birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş. Yerde kan bile yokmuş'' dedi.

Hayrunnisa'nın sır ölümü! Ablasının yüzüne bakıp aşağıya düşmüş

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avukat Kemal Bayrak ve Bahar Duman Bayram’ın 14 yaşındaki kızları Hayrunnisa Bayrak, akşam saatlerinde okuldan evine geldi. Genç kız 11. kattaki dairelerinde kardeşleriyle eğlendiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen genç kız, ağır şekilde yaralandı.

Screenshot_16

11. KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı genç kız ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Screenshot_13

POLİS KAZAYLA MI YOKSA İNTİHAR MI OLDUĞUNU ARAŞTIRIYOR

Feci ölümün ardından çalışma başlatan polis ekipleri, hem dairede hem de genç kızın düştüğü noktada saatlerce çalışma yaptı. Toplanan deliller emniyete götürülürken, genç kızın kazayla mı yoksa intihar sonucu mu düştüğü araştırılıyor. Öte yandan genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Screenshot_15

“BİRDEN ABLASININ YÜZÜNE BAKMIŞ VE AŞAĞIYA DÜŞMÜŞ”

Olayla ilgili konuşan genç kızın dayısı Hasan Bayrak, “Evde herhangi bir sıkıntı yoktu. Okuldan geliyor, üstünü çıkarıyor ve pijamalarını giyiyor. Evde banyo yapacağını söylemiş. Bakıyor ki banyoda arıza var o yüzden yapamıyor ve babamı arayayım demiş. Annesi de ‘baban adliyede arama’ diyor. O da ‘tamam akşamı bekleyeceğim babam gelince tamir etsin öyle girerim’ diyor. Ailesiyle, kız kardeşleriyle sohbet etmiş konuşmuşlar, şakalaşmışlar. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Çünkü kendisi neşe dolu bir kızdı. Sonradan ne okuduysa birden ablasının yüzüne bakmış ve aşağıya düşmüş. Sonra ambulans gelmiş hastaneye kaldırılmış. Daha sonrası olay yeri inceleme gelmiş” dedi.

Screenshot_12

“SANKİ DÜŞMEMİŞ YERDE YATIYOR GİBİYMİŞ”

“Hastaneye gittiğinde nabzı çok düşüktü, daha ölmemişti” diyen dayı Hasan Bayrak, “Genç kızı yerde görenler ne bir kan ne de başka bir şey görmüş. Sanki düşmemiş yerde yatıyor gibiymiş. Hastanede vefat ediyor ve Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor. Babasına sonradan bildirmişler, duyunca caminin oradan koşarak gelmiş. Babasının isteği üzerine Adli Tıp Kurumuna gönderildi” ifadelerini kullandı.

Hayrunnisa Bayrak için ikindi vaktine müteakip Çağlayan Yenicamii'de cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Avukat Kemal Bayrak, annesi Bahar Duman Bayrak, kardeşleri ve okul arkadaşlarının yanı sıra pek çok kişi katıldı. Namazın ardından genç kızın cenazesi Çengelköy’deki aile kabristanlığına defnedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evli çifti ayıran kaza! Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda atladıEvli çifti ayıran kaza! Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda atladı
Dehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar ettiDehşete düşüren olay! Hakim önce karısını öldürdü sonra intihar etti
Aile hekimleri ile ilgili flaş gelişme! Herkesi ilgilendiriyor…Aile hekimleri ile ilgili flaş gelişme! Herkesi ilgilendiriyor…
Anahtar Kelimeler:
Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak!

E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"

Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"

Erdoğan sorusunda fark açıldı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Erdoğan sorusunda fark açıldı! Son anketten çarpıcı sonuçlar

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek!

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine sürpriz destek!

İlginizi Çekebilir

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.