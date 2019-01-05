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HAYTAP: Hava insanlar için soğuksa, köpekler için de soğuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde de zorlu kış koşulları etkili oluyor.

HAYTAP: Hava insanlar için soğuksa, köpekler için de soğuk

Basri Tuncay ERTAN/ ERDEK,(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesinde de zorlu kış koşulları etkili oluyor. Bu ortam ve koşullardan sokak hayvanları da olumsuz etkileniyor. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Erdek Temsilcisi Eva Otansev, köpeklerin üşümediği düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek, “Hava, insanlar için soğuksa, köpekler için de soğuktur” dedi.
HAYTAP Erdek Temsilcisi Eva Otansev, yoğun kış şartlarında, sokak hayvanlarının aç kaldığını vurgulayarak, “İçinde bulunduğumuz şu zor kış döneminde aç kalan sokak hayvanlarını biraz olsun doyurmak için kuru mama ve makarna bırakıyoruz. Sokak köpeklerinin bol olduğu Ocaklar Mahallesi ‘Oduncu’ bölgesi de bu noktalardan biri. Sokak hayvanlarının, vatandaşlara saldırdığı iddiaları ise doğru değil. Hiçbir köpek, kendisine zarar vermeyen insana saldırmaz. Hele hele karnı doyan bir sokak köpeği asla saldırıda bulunmaz” dedi.
Önümüzdeki günlerde, İstanbul’da yaptırılıp her biri 6 kilo kuru yem alabilen mama beslenme odaklarını Erdek’e getireceklerini açıklayan Otansev, “Bunların 3’ünü ilçe merkezine, birini Ocaklar’a ve birini ise Narlı Mahallesi’ne koyacağız” diye konuştu.
“KÖPEKLER ÜŞÜMEZ DÜŞÜNCESİ YANLIŞ”
Otansev, şunları kaydetti:
“Unutmayın ki, hava eğer sizin için soğuksa, sokak hayvanları için de soğuktur. Her hayvan hakkı savunucusunun, özellikle kış aylarında sıkça tekrarlaması gereken bu gerçeğin ışığında, okulları tatil edecek kadar sert kışın yaşandığı bölgelerde, köpekleri dışarıda zincire bağlamayın. Bahçedeki köpekleri de dondurucu soğuklar geçene dek kapalı bir yere veya evinize alın. Özellikle de geceleri. Köpeklerin, tüyleri sayesinde üşümediği tamamen yanlış bir inanış. Çünkü onlar da üşüyor, hatta hipotermi ve devamında donma tehlikesi geçiriyor. Köpeklerin vücut ısısı bizden fazla, 38 ve 39 derece arasında olup, bu ısının 38’in altına düşmesi, köpekler için öldürücü olabiliyor. Soğuk iklime dayanıklı Husky, Saint Bernard, Samoyed dışındaki tüm köpekler için soğuk ciddi bir tehdit. Kısacası insanlar için soğuksa, hayvanlar için de öyle."

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HAYTAP: Hava insanlar için soğuksa, köpekler için de soğukHAYTAP: Hava insanlar için soğuksa, köpekler için de soğuk

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