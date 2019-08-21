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HAYTAP yangından etkilenen hayvanların tedavisini üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, Ege Bölgesinde çıkan orman yangınlarında yaralanan hayvanların kliniklerde yapılacak olan tedavilerini üstleneceklerini ifade etti.Son zamanlarda İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesinde birçok yerde yangın olaylarının yaşanması ve bu olaylar neticesinde ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarının olumsuz etkilenmesine HAYTAP kayıtsız kalmadı.

HAYTAP yangından etkilenen hayvanların tedavisini üstlendi

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Basın Sözcüsü Şule Baylan, Ege Bölgesinde çıkan orman yangınlarında yaralanan hayvanların kliniklerde yapılacak olan tedavilerini üstleneceklerini ifade etti.
Son zamanlarda İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesinde birçok yerde yangın olaylarının yaşanması ve bu olaylar neticesinde ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarının olumsuz etkilenmesine HAYTAP kayıtsız kalmadı. Konu ile ilgili açıklama yapan HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan, "Son günlerde İzmir’de ve ülkemizde yaşanılan yangınlardan dolayı canımız yanıyor. Her karışında binlerce canlının yandığını bildiğimiz coğrafyalarda bu acılar bizim için tarifsiz. Bu nedenle HAYTAP olarak yangınlardan dolayı mağdur olan hayvanların tedavilerini gücümüz yettiğince üstlenmek istiyoruz. İzmir çevresinde yaşanılan yangınlardan dolayı etkilenen canlıların tedavi masraflarını karşılayacağız. Vatandaşlarımızın bu konu ile alakalı federasyonumuza ulaşmalarını istiyoruz" dedi. Yangın esnasında alınan tedbirler içerisinde hayvanların kurtarılması ile ilgili de operasyonların yapılmasını öneren Baylan, "Bu konuda bilgilendirici seminerler ve eğitim çalışmaları yapılmasını da arzu ediyoruz" diye konuştu.

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