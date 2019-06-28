HAYTAP'dan 'Sokağımızın hayvanı' fotoğraf yarışması

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- HAYVAN Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) düzenlediği fotoğraf yarışmasının teması, 'Sokağımızın hayvanı' olarak belirlendi.

Merkezi İstanbul'da bulunan HAYTAP'ın sokak hayvanları için bu yıl 9'uncusunu düzenlediği fotoğraf yarışmasının teması, 'Sokağımızın hayvanı' olarak belirlendi. HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, amatör, profesyonel tüm katılımcıların katılımını beklediği yarışmada, toplumda farkındalık yaratmak amacında olduklarını söyledi. Şenpolat, "Bu yarışmanın amacı; tüm sahipsiz sokak hayvanlarının da insanlar kadar yaşam hakkı olduğunu toplumla paylaşmak. Sokak hayvanlarının güzelliğini, estetiğini ve duygularını ön plana çıkartmak ve ‘Sokağımızın Hayvanları’ ile ilgili toplumda farkındalığı arttırmaktır" dedi. Şenpolat, sokak hayvanları ile ilgili olumsuz duygular oluşturacak nitelikte olan fotoğraflar, sahipli hayvanlar ya da cins hayvanları pazarlamaya yönelik algı oluşturabilecek fotoğrafların yarışmaya dahil edilmeyeceğini söyledi.

ÖDÜLER

HAYTAP'ın resmi sitesinden 4 Temmuz'a kadar form doldurularak müracaat edilecek yarışmada 1'nciye 1500, ikinciye 750 ve 3'üncüye ise 500 lira verilecek. Yarışmada belirlenen 5 fotoğrafa da 450 liralık HAYTAPSHOP'tan alışveriş çeki verileceği açıklandı. Dereceye giren fotoğraflar HAYTAP 2020 masa ve duvar takvimlerinde yayınlanacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

