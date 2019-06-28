HABER

HAYTAP'dan 'Sokağımızın hayvanı' fotoğraf yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

HAYVAN Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) düzenlediği fotoğraf yarışmasının teması, 'Sokağımızın hayvanı' olarak belirlendi.

HAYTAP'dan 'Sokağımızın hayvanı' fotoğraf yarışması

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- HAYVAN Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) düzenlediği fotoğraf yarışmasının teması, 'Sokağımızın hayvanı' olarak belirlendi.
Merkezi İstanbul'da bulunan HAYTAP'ın sokak hayvanları için bu yıl 9'uncusunu düzenlediği fotoğraf yarışmasının teması, 'Sokağımızın hayvanı' olarak belirlendi. HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, amatör, profesyonel tüm katılımcıların katılımını beklediği yarışmada, toplumda farkındalık yaratmak amacında olduklarını söyledi. Şenpolat, "Bu yarışmanın amacı; tüm sahipsiz sokak hayvanlarının da insanlar kadar yaşam hakkı olduğunu toplumla paylaşmak. Sokak hayvanlarının güzelliğini, estetiğini ve duygularını ön plana çıkartmak ve ‘Sokağımızın Hayvanları’ ile ilgili toplumda farkındalığı arttırmaktır" dedi. Şenpolat, sokak hayvanları ile ilgili olumsuz duygular oluşturacak nitelikte olan fotoğraflar, sahipli hayvanlar ya da cins hayvanları pazarlamaya yönelik algı oluşturabilecek fotoğrafların yarışmaya dahil edilmeyeceğini söyledi.
ÖDÜLER
HAYTAP'ın resmi sitesinden 4 Temmuz'a kadar form doldurularak müracaat edilecek yarışmada 1'nciye 1500, ikinciye 750 ve 3'üncüye ise 500 lira verilecek. Yarışmada belirlenen 5 fotoğrafa da 450 liralık HAYTAPSHOP'tan alışveriş çeki verileceği açıklandı. Dereceye giren fotoğraflar HAYTAP 2020 masa ve duvar takvimlerinde yayınlanacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Karayolundaki inekler trafiği tehlikeye düşürdüKarayolundaki inekler trafiği tehlikeye düşürdü
Okulun bahçe duvarını pet şişelerle ören öğretmenlere başarı belgesiOkulun bahçe duvarını pet şişelerle ören öğretmenlere başarı belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

AYM'den Osman Kavala'nın 'ihlal' başvurusuna ret

Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Efsane Türk doktor Kemal Bayazıt son yolculuğuna uğurlandı

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Güzellik merkezi diye gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.