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Hayvan aktivistinden ilginç bağış yöntemi! At barınağına fon sağlamak için müstehcen fotoğraflarını satıyor

07.03.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyaa hayvan aktivisti olarak tanınan Elana Larrea isimli bir kadın at barınaklarına bağış yapmak için seçtiği yöntemle kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Koronavirüs salgının başladığı ilk günlerde kendisine bir OnlyFans hesabı kuran Larrea, at barınakları için müstehcen fotoğraflarını satmaya başladı ve planı hayal ettiğinden daha iyi bir şekilde gitti.

Hayvan aktivistinden ilginç bağış yöntemi! At barınağına fon sağlamak için müstehcen fotoğraflarını satıyor

Hayvan aktivisti Elana Larrea koronavirüs salgınından önce gıda, veteriner randevuları, ilaç ve temizlik masraflarını karşılamak için bağışlara güveniyordu. Ancak koronavirüsle birlikte bağışlar bir anda durma noktasına geldi. Hızlı yoldan para kazanmanın yollarını arayan Larrea, kendisine ait bir OnlyFans hesabı oluşturdu. Kazancının hepsini at barınakları için kullandığını ifade eden Larrea hakkındaki kötü yorumları ise ciddiye almadığını dile getirdi.

“KURTARMAK DAHA DEĞERLİ”

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Atları kötü yaşam koşullarından ve sağlıksız durumlardan kurtarmanın kendisi için çıplak fotoğraflarını paylaşmaktan daha önemli olduğunu ifade eden Larrea, “Atları her türlü kötü muameleden ve terk edilmekten kurtarmak daha değerli. İnsanların hakkımdaki yorumlarını umursamıyorum. Ben iyi bir şey yaptığımın farkındayım. Bu çok yeterli. Onlara sıcacık bir yuva sunuyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans

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