HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hayvan bakıcısından büyük vurgun! 28 ineği çalıp 3.5 milyon liraya sattı

Hayvan bakıcısından büyük vurgun! 28 ineği çalıp 3.5 milyon liraya sattı

25.06.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Çiftlik sahibinin uzaklaşmasını fırsat bilen çalışan, arkadaşıyla iş birliği yaparak araç kiralayıp bakımını üstlendiği 28 ineği çaldı. Hayvanları 3,5 milyon liraya başkasına satan bakıcının Kurban Bayramı öncesine denk getirdiği vurgun planını JASAT dedektifleri bozdu. İşte detaylar...

Hayvan bakıcısından büyük vurgun! 28 ineği çalıp 3.5 milyon liraya sattı

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi’nde besicilik yapan Bilal Budak, çiftliğindeki 28 adet ineğin çalındığını öğrenince, Denizli İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. Hayvan hırsızlığı olayının aydınlatılması için jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından detaylı bir çalışma başlatıldı. Mahalle giriş çıkışı ve güzergahtaki kamera kayıtlarını titizlikle inceleyen JASAT dedektifleri, büyükbaş hayvan hırsızlığı olayını çiftlikte hayvanların bakımıyla ilgilenen Mümtaz S.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti.

AW922229_01

PATRONU YOKKEN KAMYON KİRALAYIP İNEKLERİ ÇALMIŞ

Büyükbaş hayvan çiftliğinde hayvanların bakımını yapan Mümtaz S.’nin Bilal Budak’ın çiftlikten uzaklaşmasını fırsat bilip, hayvan nakil aracı kiralayarak 3,5 milyon lira değerindeki 28 tane ineği arkadaşı İsmail E. (35) ile birlikte araca yükledikleri ve Bekilli ilçesinde yaşayan Levent B. (34) ve Emre S.’ye (32) sattıkları belirlendi. Honaz’daki çiftlikten çalınan büyükbaş hayvanlar, Bekilli'ye bağlı Sırıklı Mahallesi'ndeki başka bir çiftlikte bulunarak sahiplerine teslim edildi.

AW922229_02

Hayvan hırsızlığı olayına karışan 4 şüpheli, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola sevk edildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamalarında bakıcı Mümtaz S.’nin 4, arkadaşı İsmail E.’nin 8 ve Emre S.’nin 7 ayrı suç kaydının olduğu, Levent B.’nin ise suç kaydını bulunmadığı anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen Mümtaz S. ‘Hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı İsmail E. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli hakkında ise ‘Hırsızlık malı satın almak’ suçundan işlem yapıldı.

AW922229_04

Kurban Bayramı öncesinde 3,5 milyon liralık büyük bir vurgunun önüne geçen JASAT dedektiflerine teşekkür eden besici Bilal Budak, “Kaklık Mahallesi’ndeki evimden 28 adet ineğim çalındı. Durumu hemen Denizli İl Jandarma Komutanlığımıza bildirdim. JASAT ve Honaz jandarmasının titiz çalışması sonucu 2 gün sonra 28 adet ineğimi eksiksiz olarak teslim aldım. Ellerine sağlık, çok kısa sürede hayvanlarımı ve hırsızlığı yapanları buldular. İl Jandarma Komutanlığımıza çok teşekkür ederim” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koyunu döven kişiden pişkin savunma!Koyunu döven kişiden pişkin savunma!
Rusya'da Wagner krizi! Putin'den ilk açıklamaRusya'da Wagner krizi! Putin'den ilk açıklama
ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu!ABD'ye kaçak yollarla giren Türk anne gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Denizli İnek hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Japon deprem uzmanı 'doğudan batıya harekete geçti' diye uyardı

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Aracını park etti... Polis aradı, geldiğinde gözlerine inanamadı!

Sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Sarılmak isteyen başkana imalı yanıt!

Bluzunun ince askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..." deyip o anı paylaştı

Bluzunun ince askıları dekoltesine dayanamadı! "Tam ortaya çıkıyordu..." deyip o anı paylaştı

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Sabiha Gökçen'de hareketli anlar! Herkesi atlatıp uçağa girdi, pilot son anda...

Wagner'İ durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!

Wagner'İ durdurmaya gelen Kadirov'un askerleri neye uğradığını şaşırdı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Yaban köpeği saldırdı! Anbean kamerada...

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Bayrama özel indirimler başladı! Sezonun en trend ayakkabı modellerindeki fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.