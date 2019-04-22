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Hayvan barınağı tam donanımlı kliniğe kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman ilçesi Bülüşlü Mevkii'nde bulunan, Dalaman Belediyesi ile Ortaca Belediyesi ve Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) işbirliğinde faaliyet gösteren sokak hayvanları barınağında, yeni alınan ikinci el cihazlarla klinik oluşturuldu.

Hayvan barınağı tam donanımlı kliniğe kavuştu

Süleyman İLTER/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesi Bülüşlü Mevkii'nde bulunan, Dalaman Belediyesi ile Ortaca Belediyesi ve Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) işbirliğinde faaliyet gösteren sokak hayvanları barınağında, yeni alınan ikinci el cihazlarla klinik oluşturuldu. 600 köpek, 150 kedi, 14 eşek, 2 keçi ve 1 koyunun bakıldığı barınaktaki hayvanların tedavilerinin yeni oluşturulan klinik sayesinde daha kapsamlı bir şekilde yapılabileceği bildirildi.
HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, 15 yıl sonra barınaktaki hayvanların tedavisi için ihtiyaçları olan cihazlara kavuştuklarını söyledi. Alınan cihazların normalde çok pahalı olduğunu belirten Dağdelen, "İstanbul'daki kapatılan bir veteriner kliniğindeki cihazları toplam 100 bin liraya aldık. Neredeyse cihazlar bize yarı fiyatına geldi. Barınağımızda artık tam teşekkülü bir kliniğimiz oldu. Eskiden gerekli cihazlar olmadığı için can dostların diyafram yırtığı ameliyatlarını yapamıyorduk. Artık, alınan bu cihazlar ile tüm ameliyatları yapabileceğiz" dedi.
Barınakta sadece sokak köpeği ve sokak kedilerine değil, terk edilen diğer hayvanlara da hizmet verdiklerine dikkati çeken Dağdelen, "Buradaki hayvanların çoğu hasta, ölüme terkedilmiş ve yaşlı olanlar. Bağışlarla burayı ayakta tutup, bu gözleri görmeyen, çoğu sakat olan hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz. 14 yıl önce buranın önünden geçtiğimde, bir sürü can çekişen hayvan vardı. Çöplük gibiydi. Geçen yıllar içinde hep üzerine bir şeyler ekleyerek, bugünkü haline getirdik. Barınaktaki 600 köpek, 150 kedi, 14 eşek, 2 keçi ve 1 koyunun tedavileri artık daha iyi koşullarda ve imkanlarla yapılabilecek" diye konuştu.
Ortaca Belediyesi Veteriner Hekimi Kübra Moran da barınağa ikinci el olarak hemogram, kan sayımı, santrifüj ve gaz aneztezi cihazları alındığını belirtip, "Bu imkanların yöredeki başka bir barınakta olduğunu sanmıyorum" dedi.

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Hayvan barınağı tam donanımlı kliniğe kavuştuHayvan barınağı tam donanımlı kliniğe kavuştuHayvan barınağı tam donanımlı kliniğe kavuştuHayvan barınağı tam donanımlı kliniğe kavuştu

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