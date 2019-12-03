HABER

Hayvan barınağında pitbull dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:09 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY’de belediyeye ait hayvan barınağına kısırlaştırılmak üzere götürülen bir sokak köpeğine görevlilerin ihmali sonucu pitbull cinsi bir köpeğin saldırarak sağ  ayağını parçaladı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BAKIRKÖY’de belediyeye ait hayvan barınağına kısırlaştırılmak üzere götürülen bir sokak köpeğine görevlilerin ihmali sonucu pitbull cinsi bir köpeğin saldırarak sağ ayağını parçaladı. Son anda kurtarılan köpek, tedavi altına alındı.

Olay, Bakırköy, Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, görevliler tarafından bulunan bir sokak köpeği, kısırlaştırılmak üzere Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Köpek, buradaki görevliler tarafından görülürken, görevlilerin bir anlık dalgınlığı sonucu yasaya göre bakılması ve beslenmesi yasak olduğu için el konulan zincirle bağlı pitbull cinsi köpeklerden birinin yanından geçirilirken saldırısına uğradı. Görevliler hiç beklemedikleri saldırı üzerine müdahale etmeye çalıştıysa da tedavi için getirilen köpeğin ön sağ bacağı zarar gördü, patileri tamamen parçalandı. Yaralı olarak kurtarılan köpek Bakırköy Belediyesi’ne ait araçla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nrin Avcılar Kampusü’ndeki Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğin parçalanan patisindeki kanama durduruldu. Köpeğin eski sağlığına kavuşmasının imkansız olduğu ifade edildi.

PARTNERTasmayla takip edildi, şoke etti! Tasmayla takip edildi, şoke etti!
Pazarcı, uçan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldiPazarcı, uçan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi
Okulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandıOkulda üzerine kale direği devrilen Furkan, yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB açıkladı: 13'üncü devriye gerçekleşti

MSB'den Rusya ile ortak devriye açıklaması

Son dakika: Trump'dan dikkat çeken Türkiye mesajı!

Trump'dan flaş Türkiye mesajı!

Ankara'da deprem

Ankara'da deprem

ESOGÜ'de katliam yapan Volkan Bayar ve azmettirici Saadet Aylin Yağan hakkında yeni gelişme!

Bayar ve Yağan hakkkında yeni gelişme!

Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Yeni gelişme

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.