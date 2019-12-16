Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, hayvan barınağında çekilen ölü köpeğin diğer köpekler tarafından yenildiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, "Bakımevimizdeki hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Uyuz hastalığına yakalanan hayvanların bakım ve besleme işlemleri ayrı sağlanmaktadır. Hastalıkta açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır" denildi.

Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yerde yatan ölü ve karnının bir tarafı parçalanmış köpeğin, merkezdeki diğer köpeklerce yenilmesi, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler, hayvanseverleri ayaklandırdı. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerin uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleştiğine dikkat çekilirken, şu ifadelere yer verildi: