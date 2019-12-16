HABER

Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 17:14 | Son Güncelleme

MERSİN'de, hayvan barınağında çekilen ölü köpeğin diğer köpekler tarafından yenildiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, hayvan barınağında çekilen ölü köpeğin diğer köpekler tarafından yenildiği görüntüler, sosyal medyada tepki topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, "Bakımevimizdeki hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Uyuz hastalığına yakalanan hayvanların bakım ve besleme işlemleri ayrı sağlanmaktadır. Hastalıkta açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır" denildi.

Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yerde yatan ölü ve karnının bir tarafı parçalanmış köpeğin, merkezdeki diğer köpeklerce yenilmesi, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler, hayvanseverleri ayaklandırdı. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerin uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleştiğine dikkat çekilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları kapsamında olan uyuz hastalığına yakalanmış hayvanların hem bakım ve besleme işlemleri, başka hayvanlara bulaşmaması hem de tedavilerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla diğer köpeklerden ayrı olarak, bir bölüm içinde sağlanmaktadır. Söz konusu hastalıkta dermatit ve açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin kan kokusuna bağlı olarak saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 13.12.2019'da yaşanan ve sosyal medyaya da yayılan görüntüler, uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleşmiş, söz konusu olay da kan kokusuna bağlı saldırma içgüdülerinin ne kadar arttığını göstermiştir" denildi.

'AÇ KALMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Bakımevinde bulunan hayvanların aç kalmalarının söz konusu olmadığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bakımevimizde bulunan hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Hayvanların beslenmeleri hem kuru mama, hem de çeşitli kurumlardan alınan ev yemekleriyle sağlanmaktadır. Hayvanların, mevcut kuru mamalar ile beslenme odaklarında ve gönüllü hayvanseverlere verilerek bakımevi dışında da beslenme işlemlerine devam edilmektedir. Söz konusu mama hem bakımevimize hem de dışardaki beslenme odaklarına yetecek miktardadır. Uyuzlar bölümünde meydana gelen elim olayla ilgili olarak sorumlu personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına başlanmıştır."

PARTNERO şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?O şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?
1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti ‘Su Samuru’na ait çıktı1,5 metre uzunluğunda, 2 ayaklı hayvan iskeleti ‘Su Samuru’na ait çıktı
Sobadan zehirlenen Ramazan'ın sınıfında hüzünSobadan zehirlenen Ramazan'ın sınıfında hüzün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Serkan Asker istifa etti

Halk TV'de üst düzey ayrılık! Sürpriz istifa

Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması TBMM'de kabul edildi

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Necip Hablemitoğlu’nun eşinden açıklama

Diyarbakır'da ailelerin nöbeti sürerken HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

Erdoğan 'kapatırız' demişti! İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim

Erdoğan 'kapatırız' demişti! Fotoğraflar geldi

İstanbul Valiliği’nden Alevi ailelerin olduğu apartmana 'gebereceksin' yazısı yazılması hakkında açıklama

Apartmandaki 'gebereceksin' yazısıyla ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.