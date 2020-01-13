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  4. Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı

Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:59 | Son Güncelleme

BİNGÖL Belediyesi'ne ait hayvan barınağından domuz avcısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpeği çalan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Hayvan barınağından köpek çalan 3 kişi tutuklandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL Belediyesi'ne ait hayvan barınağından domuz avcısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpeği çalan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Kültür Mahallesi'ndeki Bingöl Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakımevi'nde koruma altına alınan ve domuz acısı olarak bilinen 'Dogo Argentino' cinsi 3 köpek, 5 Ocak günü 3 şüpheli tarafından çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipleri, barındaki 3 köpeği çaldıkları tespit edilen M.B., M.C. ve Y.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, köpekler barınağa teslim edildi.

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