Hayvan borsasında ramazan hareketliliği 

Selim KAYA/ DİYARBAKIR,(DHA) - DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvan borsasının merkezi konumundaki Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda, ramazan öncesinde hareketlilik başladı. Canlı kuzu ve dananın kilosu 18, hazır kuzunun kilosu 40, hazır dananın kilosu ise 30 liradan satılırken, besiciler artan yem fiyatlarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Bölgede birçok hayvan yetiştiricisi, sabahın erken saatlerinde getirdikleri hayvanlarını pazarda satışa sunarken besiciler, artan yem fiyatlarında yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Besici Remzi Gümüş, yem alımı için besicilere desteklerin artması gerektiğini belirterek, "Yemden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Kazancımız yok. Yem fiyatları ise pahalı. Kazanç sıkıntısı yaşıyoruz. Yem fiyatının yüksek olması esnaf olarak bizi sıkıntıya koyuyor. Yem satış noktalarının besicilere fayda sağlamasını istiyoruz" dedi.

MARKETLER 60 LİRAYA SATTIĞI ETİ 30 LİRAYA ALIYOR

10 yıllık besici Mehmet Uyan ise hayvanları ucuz fiyata sattıklarını ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın besicilerin sorunlarını dinlemesini istedi. Uyan, "Şu an yem torbasını 80 liradan alıyoruz. Dana etini ise kilosu 30-31 liradan ancak satıyoruz. Besiciler olarak zor durumdayız. Marketlerde kilosu 50- 60 liradan satılan etin fiyatının niye bu kadar yüksek olduğuna da şaşıyorum. Ama bizden ne kadara aldıklarını dikkate alsınlar. Yetkililerin bu işe el atmalarını istiyoruz. Devletin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Böyle devam ederse bayramdan sonra herkes bu işi bırakma aşamasına gelecek" diye konuştu.