Hayvan çalan şüpheli tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, hayvan çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

11 Eylül günü Fevzipaşa mahallesinde bir koyun ve keçinin çalınmasına ilişkin şikayet üzerine polis inceleme başlattı. Bölgedeki bir güvenlik kamerasının incelemesinde, 2 şüphelinin hayvan çaldığı ana ilişkin görüntülere ulaşıldı. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülürken, dün Boğaziçi Mahallesinde iki kişinin beraberindeki inekle yaya yürüdükleri ihbarı yapıldı. Mahalleye giden polisler, Ahmet D. ve E.D.'yi durdurdu. Şüphelilerin sorguladığı şüpheliler ineği, Üngüt Mahallesi'ndeki bir evin ahırından çaldıklarını söyledi. Daha önce de koyun ve keçi çaldığı anlaşılarak gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet D.'nin 'hırsızlık' suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla da ayrıca arandığı saptandı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ahmet D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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