HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hayvan çaldı, pişkinliği pes dedirtti

Hayvan çaldı, pişkinliği pes dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2020 18:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da bir ahırdan küçükbaş hayvan çalan zanlı polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Hayvan çaldı, pişkinliği pes dedirtti

Olay, Pazar günü Tekirdağ'ın Saray İlçesinde meydana geldi. Ayaspaşa Mahallesinde bir ahırdan 6 adet koyun çalındığı ihbarını alan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri zanlının kısa sürede yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hayvanların daha önce de hayvan hırsızlığı gibi birçok olaydan suç kaydı olan Fatih Ş.'nin otomobile bindirilerek çaldığını tespit etti.

İTİRAF ETTİ

Yapılan incelemenin ardından olayda kullanılan otomobil ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinde hayvanları çaldığını ve Çorlu İlçesinde 2 Bin Lira karşılığında sattığını itiraf etti. Polis ekipleri hayvanları alan şahsı tespit ederek sahibine geri iade ederken, zanlının Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına götürülmek üzere emniyet çıkarıldığı sırada gazetecilere gülerek poz vermesi pişkinliğin bu kadarına da pes dedirtti.

Emniyetteki sorgusunda olayı itiraf eden ve birçok suçtan kaydı bulunan zanlı Fatih Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Korkunç olay! Kendisini ağaca astıKorkunç olay! Kendisini ağaca astı
Mert Hakan Yandaş kimdir?Mert Hakan Yandaş kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

Kan donduran görüntülerle ilgili Valilik harekete geçti

Kan donduran görüntülerle ilgili Valilik harekete geçti

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde...

Yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gölcük'te korkunç olay! Kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti

Korkunç olay! Kendisini ağaca astı

Pazara bu kez tezgah yerine düğün masası kuruldu

Pazara bu kez tezgah yerine düğün masası kuruldu

Korkunç olay! 12. kattan düşerek hayatını kaybetti

Korkunç olay! 12. kattan düşerek hayatını kaybetti

Konya'da, geri dönüşüm deposu ve palet atölyesinde yangın

Konya'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaza yaptı 'daldım abi' dediği sürücüden özür diledi

Çarptığı aracın sürücüsünden böyle özür diledi

Sarıkız örümceği vatandaşları tedirgin etti

Kırıkkale'de ortaya çıktı! Vatandaşlar tedirgin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.