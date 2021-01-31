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Hayvan çiftliğinde çıkan yangında tonlarca saman kül oldu

31.01.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu.

Osmaniye’de büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kayalı köyünde, içerisinde büyükbaş hayvanların da bulunduğu bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alırken, tonlarca saman ise kül oldu. Alevlerin büyükbaş hayvanların olduğu bölüme ulaşmaması büyük bir faciayı önledi.
Öte yandan, itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken, zaman zaman alevlenen samanlar çiftlik dışına kamyonlarla taşınıyor.

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