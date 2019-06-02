HABER

Hayvan derneğinde horoz dövüşü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

Bursa’da bir adreste horoz dövüşü yapıldığı yönündeki ihbar üzerine baskın yapıldı.

Bursa’da bir adreste horoz dövüşü yapıldığı yönündeki ihbar üzerine baskın yapıldı. Baskında hayvan derneği adı altında açılan bir yerde horoz dövüşü yapıldığını gören ekipler, 47 kişiye 15 bin lira ceza yazdı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir adreste horoz dövüşü olduğu yönünde ihbar alan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri baskın için harekete geçti. Söz konusu adrese giden ekipler adresin Kafes ve Kümes Hayvanlarını Yetiştirmeye Teşvik Derneği olduğunu fark etti. Ekipler derneğin bulunduğu adresin sahibi olarak görünen Orçun Ü. isimli şahsın buranın çatı katını horoz dövüşü için tasarladığını ve çok sayıda horozun dönüştürüldüğünü belirledi.
Baskın sırasında horoz dövüştürülen dernekte yapılan aramalarda dövüştürülmek üzere bekleyen 28 horoz olduğu tespit edildi. Horoz sahibi 15 kişiye idari ve adli para cezası uygulayan ekipler, izlemeye gelen 47 kişiye ise kabahatler kanunundan 15 bin lira para cezası kesti.
Ekipler horozları muhafaza altına alıp belediyenin veterinerine teslim ederken, horoz dövüşü için yer temin eden Orçun Ü. ise gözaltına alındı.
Öte yandan, horoz sahiplerinin horoz dövüştürmek için festival düzenlediği ve bunun için afiş hazırladıkları da gözden kaçmadı.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (3)Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye çıktı (3)
Çanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 24 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.