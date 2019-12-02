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Hayvan dostu Eker, kansere yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:43 | Son Güncelleme

TOKAT’ta, kendi arazisini çitlerle çevirerek 30 yıldır 100’e yakın sahipsiz köpeğe bakan Davut Köksal Eker (58), kansere yenik düştü.  Kent merkezinde yaşayan Davut Köksal Eker, 30 yıl önce Yeniyurt Mahallesi'nde bulunan 2 dönümlük arazisinde birkaç köpek beslemeye başladı.

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta, kendi arazisini çitlerle çevirerek 30 yıldır 100’e yakın sahipsiz köpeğe bakan Davut Köksal Eker (58), kansere yenik düştü.

Kent merkezinde yaşayan Davut Köksal Eker, 30 yıl önce Yeniyurt Mahallesi'nde bulunan 2 dönümlük arazisinde birkaç köpek beslemeye başladı. Eker, daha sonra sokakta bulunan başıboş hayvanları toplayarak çevresini tahtalarla ördüğü arazisinde onlarca köpeğe bakmaya devam etti. Ailesinden kalan arazide bulunan kavakları satarak yaklaşık 100'e yakın köpeğin yiyecek masraflarını karşılayan, köpeklerin bakımlarını yapan Davut Köksal Eker, 3 ay önce pankreas kanserine yakalandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören Eker dün vefat etti. Davut Köksal Eker, öğleden sonra Ali Paşa Cami'nde kılınan cenaze namazıyla Erenler Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Eker'in yakınları, hayvanseverler ve vatandaşlar katıldı.

Eker'in kuzeni Ahmet Duran Eker "Bahçemizde 70-80 köpeğe, mahallemizde ise 70'e yakın kediye bakıyordu. Onlar amcamızın oğlunun baktığı köpeklerdi. Bundan sonra artık isteyene sahiplendirilecekler, çünkü köpeklerin bulunduğu arazi tamamen bize ait değil. Diğer hissedarlar ise razı olmuyorlar" dedi.

Eker’in vefatından dolayı çok üzgün olduklarını söyleyen hayvansever Leyla Çetin ise "3 aydır kanser tedavisi görüyordu. Rahatsızlığının son evresinde fark edildi. Herkes çaba gösterdi ama yetmedi maalesef. Hayvanların bakımı konusunda bir bilinmezlik yaşıyoruz biz de. Vali beyden umutluyuz. Bize verdiği sözler var. Yeni çıkacak kanundan umutluyuz. İnşallah güzel şeyler olur" diye konuştu.

DHA'ya ​2016 yılında röportaj veren Davut Köksal Eker, köpeklere bakmanın bir tutku haline geldiğini belirterek, "Şu anda yavrularla birlikte 80 köpek var. Hayatımı bunlara adadım. Bundan da Allah uzun ömür verdikçe bunlara bakacağım. Bunlar, genellikle dışarıya atılan köpekler. Atıyorlar, beğenmiyorlar, burada güzelleşiyorlar. Bunların dışarıda kalmasına kıyamıyorum" demişti.

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