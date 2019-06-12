HABER

Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği’ni dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği’ni dinledi.Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği’ni dinlemek üzere TBMM’de toplandı.Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kinsun, komisyona bilgi verdi.

Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği’ni dinledi.
Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği’ni dinlemek üzere TBMM’de toplandı.
Evcil Hayvancılık İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kinsun, komisyona bilgi verdi. Kinsun, Orman Bakanlığı ve belediyelerin denetim yaptıkları mağazalarında hayvanların çipli, karneli olmaması durumunda ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Sokaktan alalım, sahiplendirelim noktasında aktif rol oynayamıyoruz. Bunun da önünün açılmasını istiyoruz. Japonya, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde evcil hayvan mağazalarındaki standartlarla karşılaştırdığımızda Türkiye’deki standartlar inanılmaz iyi düzeyde. Macaristan, Letonya gibi ülkelerde evcil hayvanlar kafesler içinde sahiplendiriliyor. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Her meslekte yanlış yapanlar mevcut. Ama özellikle 2004’ten sonra İstanbul için çok ciddi denetimler var. En kötü yerler bile kendini geliştirmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.
Mağazalarda sahiplendirme olmaması konusunda ise Kinsun, “Avusturya’da 2008 yılında evcil hayvan sahiplendirmesi yasaklanıyor. Bu yasaklamanın ardından satıcılar sokakta, arabalarda sahiplendirme başlıyor. Takip, sahiplendirme belgesi ortadan kalkıyor. Avusturya durumun farkına 11 ay sonra varıyor” şeklinde konuştu.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını götür’ kampanyası‘Plastik şişeni getir, tatil kitabını götür’ kampanyası
Ambalaj sektörü büyüyorAmbalaj sektörü büyüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Türkiye'nin dünyaya armağanı: Küre Dağları

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Eşsiz yolculuğu böyle izlediler

Pençe Harekatı'nda son dakika gelişmesi: Anında karşılık verildi

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

'Suriyeliler plaja alınmasın' tartışması sürüyor!

Sosyal medyada gezerken bu linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

Evin garajını kazarken buldu! Sırrı çözülemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.